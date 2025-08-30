Panicǎ la bordul unei curse Londra-Bacău: un GEAM spart a fost lipit cu scotch. „Era unul simplu, la 2 lei”

Scene de panică la bordul unei aeronave care efectua o cursă Londra-Bacău. Mai mulți pasageri au povestit că, după ce s-au îmbarcat, au descoperit că unul dintre geamuri era spart. Cu toate acestea, operatorul zborului a decis că aeronava poate decola spre destinație.

Compania aeriană nu a transmis un punct de vedere oficial, potrivit Digi24.

„A zis că suntem în siguranță de a putea pleca”

Incidentul a fost rezolvat …românește. Înainte de decolare, un inginer ar fi lipit zona afectată cu bandă adezivă, „un scotch simplu, la 2 lei”.

Soluția găsită a stârnit îngrijorare printre călători. Chiar dacă aeronava a ajuns în siguranță la destinație, pasagerii au povestit pentru Digi24 întreaga întâmplare, relatând panica trăită în timpul zborului.

„Noi, după ce ne-am urcat în avion, geamul deja era spart. Teoretic, ei au aterizat cu geamul spart, acolo. Și, după, când au făcut verificarea de montare, că toată lumea are siguranțele puse șamd, atunci au văzut că e geamul spart, când eram aproape de pistă, să putem decola. După alte 20 de minute, a venit un inginer, bine, o ingineră, cu scotchul, și a lipit geamul. Și a zis că suntem în siguranță de a putea pleca. Nu era niciun scotch special, era un simplu scotch, la 2 lei. Că am văzut că era cu rola de scotch normală, nu avea niciun ceva pe el.

Toată lumea s-a temut, vă dați seama, că poate să fie pericol la geamul spart”, a povestit unul dintre pasageri.

Zborul a durat trei ore, iar în aeronavă erau doar români, „că venim acum în concedii sau alții, care au fost la familia lor în UK și acum s-au întors înapoi. Ziceau, măcar să ne schimbe avionul sau ce facem? Că e ok? Nu a spus nimeni nimic că «băi, e ok» sau ceva, sau… absolut nimeni, nimic nu a zis! Vă dați seama, să zburați, și mai ales pasagerul care a fost la geamul respectiv, a rămas pe acel loc”.

Incidentul relatat ridică semne de întrebare în privința procedurilor de verificare și siguranță aplicate înaintea decolării. Românii care au venit de la Londra la Bacău au rămas cu impresia că au zburat cu un geam spart și reparat printr-o improvizație.

