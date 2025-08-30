Prima pagină » Actualitate » Panicǎ la bordul unei curse Londra-Bacău: un GEAM spart a fost lipit cu scotch. „Era unul simplu, la 2 lei”

Panicǎ la bordul unei curse Londra-Bacău: un GEAM spart a fost lipit cu scotch. „Era unul simplu, la 2 lei”

30 aug. 2025, 10:36, Actualitate
Panicǎ la bordul unei curse Londra-Bacău: un GEAM spart a fost lipit cu scotch. „Era unul simplu, la 2 lei”

Scene de panică la bordul unei aeronave care efectua o cursă Londra-Bacău. Mai mulți pasageri au povestit că, după ce s-au îmbarcat, au descoperit că unul dintre geamuri era spart. Cu toate acestea, operatorul zborului a decis că aeronava poate decola spre destinație.

Compania aeriană nu a transmis un punct de vedere oficial, potrivit Digi24.

„A zis că suntem în siguranță de a putea pleca”

Incidentul a fost rezolvat …românește. Înainte de decolare, un inginer ar fi lipit zona afectată cu bandă adezivă, „un scotch simplu, la 2 lei”.

Soluția găsită a stârnit îngrijorare printre călători. Chiar dacă aeronava a ajuns în siguranță la destinație, pasagerii au povestit pentru Digi24 întreaga întâmplare, relatând panica trăită în timpul zborului.

„Noi, după ce ne-am urcat în avion, geamul deja era spart. Teoretic, ei au aterizat cu geamul spart, acolo. Și, după, când au făcut verificarea de montare, că toată lumea are siguranțele puse șamd, atunci au văzut că e geamul spart, când eram aproape de pistă, să putem decola. După alte 20 de minute, a venit un inginer, bine, o ingineră, cu scotchul, și a lipit geamul. Și a zis că suntem în siguranță de a putea pleca. Nu era niciun scotch special, era un simplu scotch, la 2 lei. Că am văzut că era cu rola de scotch normală, nu avea niciun ceva pe el.

Toată lumea s-a temut, vă dați seama, că poate să fie pericol la geamul spart”, a povestit unul dintre pasageri.

Zborul a durat trei ore, iar în aeronavă erau doar români, „că venim acum în concedii sau alții, care au fost la familia lor în UK și acum s-au întors înapoi. Ziceau, măcar să ne schimbe avionul sau ce facem? Că e ok? Nu a spus nimeni nimic că «băi, e ok» sau ceva, sau… absolut nimeni, nimic nu a zis! Vă dați seama, să zburați, și mai ales pasagerul care a fost la geamul respectiv, a rămas pe acel loc”.

Incidentul relatat ridică semne de întrebare în privința procedurilor de verificare și siguranță aplicate înaintea decolării. Românii care au venit de la Londra la Bacău au rămas cu impresia că au zburat cu un geam spart și reparat printr-o improvizație.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Un avion folosit în trecut de regele Charles și de Rishi Sunak a aterizat de URGENȚĂ după desprinderea unor geamuri

SUA rețin la sol 171 de avioane Boeing, după ce un avion Alaska Airlines și-a pierdut un geam

Citește și

AUTO Apar radarele „antifrânare”. Ce amenzi primesc șoferii care reduc BRUSC viteza când se apropie de aparatele de control
12:29
Apar radarele „antifrânare”. Ce amenzi primesc șoferii care reduc BRUSC viteza când se apropie de aparatele de control
METEO Cod galben de FURTUNI și vijelii puternice în mai multe județe. ANM a anunțat zonele cu vreme severă
12:22
Cod galben de FURTUNI și vijelii puternice în mai multe județe. ANM a anunțat zonele cu vreme severă
ACTUALITATE Noi informații în cazul crimei din Otopeni: Bărbatul suspectat că l-a omorât pe copilul iubitei sale a fost reținut pentru 24 de ore
11:54
Noi informații în cazul crimei din Otopeni: Bărbatul suspectat că l-a omorât pe copilul iubitei sale a fost reținut pentru 24 de ore
ACTUALITATE AGLOMERAȚIE la ieșirea din țară pe la Giurgiu, din cauza lucrărilor la Podul Prieteniei. Ce puncte de frontieră alternative au șoferii
11:18
AGLOMERAȚIE la ieșirea din țară pe la Giurgiu, din cauza lucrărilor la Podul Prieteniei. Ce puncte de frontieră alternative au șoferii
POLITICĂ Guvernul își asumă răspunderea în PARLAMENT luni, de la ora 19:00, pe noul pachet de măsuri fiscale
10:46
Guvernul își asumă răspunderea în PARLAMENT luni, de la ora 19:00, pe noul pachet de măsuri fiscale
Mediafax
Caniculă extremă în Bucureşti sâmbătă, urmată de ploi şi răcirea vremii duminică
Digi24
VIDEO Panică în timpul unei curse Londra–Bacău, după ce un geam spart din avion a fost lipit cu scotch: „Unul simplu, la 2 lei”
Cancan.ro
El e criminalul din Otopeni care și-a ucis băiețelul Bărbatul a fost capturat! S-a aflat și ce s-a întâmplat cu celălalt copilaș 🥺
Prosport.ro
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
Adevarul
S-au săturat grecii de români? Turiștii se plâng că o simt pe pielea lor. „Doar la noi e invers”
Mediafax
Bărbatul din Otopeni care şi-a ucis un copil a fost reţinut pentru 24 de ore
Click
Regina care stăpânea arta seducției și atrăgea bărbații ca un magnet. Povestea fascinantă a femeii care a rescris istoria lumii
Wowbiz
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Antena 3
Femeia acuzată că și-a ucis 11 soți spune acum că, de fapt, nu-și amintește de câte ori a fost căsătorită, dar nimeni nu mai trăiește
Digi24
VIDEO De ce a durat 13 ore intervenția poliției la bărbatul blocat în casă, în Otopeni. Momentul în care suspectul a fost capturat
Cancan.ro
Crimă și sechestrare în Otopeni! Un bărbat a omorât copilul iubitei în bătaie și îl ține cu forța pe al doilea
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni! Blondina arată WOW acum
observatornews.ro
Mai multe județe intră în câteva ore sub alertă de furtuni puternice. Grindină și vijelii până duminică noapte
StirileKanalD
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
KanalD
Marele Rabin al României, Menachem Hacohen, a murit. Comunitatea Evreiască este în doliu
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Descopera.ro
Porțiuni uriașe din FUNDUL MĂRII sunt în mod misterios „RĂSTURNATE”, au descoperit oamenii de știință
Capital.ro
Trecerea la ora de iarnă 2025. Când vom da ceasurile înapoi cu o oră. S-a decis data
Evz.ro
Furtuni puternice și vreme rea. Mai multe zone sunt vizate
A1
Cât câștigă ispita Oana Monea într-o singură zi din afacerea pe care o are. Blondina le-a dezvăluit fanilor ce sumă încasează
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
S-a întors acasă când familia îi pregătea pomana de 40 de zile. Cum a fost posibil ca bărbatul din Iași să se întoarcă, după ce a fost îngropat
RadioImpuls
Veronica nu se aștepta la asta nici în cele mai negre coșmaruri. Ce a spus Filip i-a frânt inima concurentei din Casa Iubirii: "A venit cu chestii false". Umilința pe care nu o va uita niciodată! Totul s-a întâmplat sub ochii prezentatoarei TV
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e? întreabă gâfâind
Descopera.ro
Grăsimea viscerală ascunsă accelerează îmbătrânirea inimii