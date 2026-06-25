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Panică la un mall din Timișoara. Un taximetrist a intrat cu mașina într-un grup de oameni aflați la coadă la o covrigărie

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Momente de groază joi după-amiază, în fața centrului comercial Shopping City din Timișoara, după ce un taximetrist în vârstă de 65 de ani a pierdut controlul mașinii și a intrat într-un grup de persoane care așteptau la o patiserie. Trei oameni au fost răniți, unul dintre ei fiind transportat de urgență la spital.

Trei persoane au fost rănite după ce un taximetrist a inatrat cu mașina într-un grup de oameni

Incidentul s-a produs joi, 26 iunie, în fața centrului comercial Shopping City din Timișoara. Din motive care urmează să fie stabilite de anchetatori, șoferul unui taxi, în vârstă de 65 de ani, a pierdut controlul volanului și a intrat într-un grup de persoane care așteptau la coadă la o covrigărie.

La fața locului au fost mobilizate de urgență echipaje SMURD și pompieri, care au acordat primul ajutor victimelor.

În urma impactului, o femeie de 56 de ani a suferit răni grave, iar un bărbat de 34 de ani a fost, de asemenea, rănit. O a treia victimă a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Șoferul taxiului a declarat că nu își poate explica modul în care s-a produs accidentul. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Bărbatul a primit îngrijiri medicale la locul intervenției.

Poliția a deschis dosar penal

Polițiștii au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, urmând să fie clarificate toate împrejurările în care s-a produs incidentul.

”La data de 25 iunie 2026, în jurul orei 17:00, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier în municipiul Timișoara.

Din primele cercetări efectuate la fața locului a reieșit că un bărbat în vârstă de 65 de ani, în timp ce conducea un autoturism în parcarea unui centru comercial din municipiu, ar fi pătruns pe o zonă destinată pietonilor, surprinzând și accidentând o femeie și doi bărbați, oprindu-se ulterior într-o societate comercială din zonă. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea celor trei persoane, respectiv o femeie în vârstă de 56 de ani, un bărbat în vârstă de 34 de ani și un alt bărbat, ale cărui date de identificare nu au putut fi stabilite la fața locului întrucât a fost transportat la spital. Totodată, și celelalte două persoane au fost transportate la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, iar cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.”, arată Poliția Timișoara.

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