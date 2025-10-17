Călătorii de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău au avut parte de momente de panică în această dimineață. Autoritățile au descoperit un bagaj suspect care ar conține o substanță explozivă. Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a confirmat găselnița și a intervenit de urgență pentru a evacua pasagerii și personalul din terminal.

Organele competente ale Republicii Moldova au intervenit în timp util pentru evacuarea personalului și a călătorilor din Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. La fața locului se află mai multe subdiviziuni specializate ale Ministerului Afacerilor Interne care cercetează cazul. Autoritățile au suspendat pentru moment procedurile de înregistrare, iar zborurile programate astăzi pot suferi modificări, așa cum arată comunicatul Poliției de Frontieră.

„Recomandăm călătorilor care au un zbor planificat pentru ziua de astăzi să verifice statutul zborului pe panoul online al aeroportului. Mizăm pe înțelegerea dumneavoastră și vă îndemnăm la calm”

Poliția de Frontieră și structurile specializate ale MAI se află în continuare pe aeroport pentru a verifica natura bajalui care a creat haos pe aeroport, dar și pentru a asigura desfășurarea normală a activității de pe terminalul din Chișinău.

