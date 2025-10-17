Prima pagină » Actualitate » Panică pe Aeroportul din Chișinău. Pasagerii, evacuați din cauza unui bagaj suspect

Panică pe Aeroportul din Chișinău. Pasagerii, evacuați din cauza unui bagaj suspect

17 oct. 2025, 12:32, Actualitate
Panică pe Aeroportul din Chișinău. Pasagerii, evacuați din cauza unui bagaj suspect
Republica Moldova, pregătită să DETONEZE Aeroportul Chișinău

Călătorii de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău au avut parte de momente de panică în această dimineață. Autoritățile au descoperit un bagaj suspect care ar conține o substanță explozivă. Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a confirmat găselnița și a intervenit de urgență pentru a evacua pasagerii și personalul din terminal.

Organele competente ale Republicii Moldova au intervenit în timp util pentru evacuarea personalului și a călătorilor din Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. La fața locului se află mai multe subdiviziuni specializate ale Ministerului Afacerilor Interne care cercetează cazul. Autoritățile au suspendat pentru moment procedurile de înregistrare, iar zborurile programate astăzi pot suferi modificări, așa cum arată comunicatul Poliției de Frontieră.

De ce să NU legi panglici și brelocuri de bagaj, atunci când călătorești cu avionul. Angajatul unui aeroport avertizează asupra acestui gest

„Recomandăm călătorilor care au un zbor planificat pentru ziua de astăzi să verifice statutul zborului pe panoul online al aeroportului. Mizăm pe înțelegerea dumneavoastră și vă îndemnăm la calm”

Poliția de Frontieră și structurile specializate ale MAI se află în continuare pe aeroport pentru a verifica natura bajalui care a creat haos pe aeroport, dar și pentru a asigura desfășurarea normală a activității de pe terminalul din Chișinău.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Compania Ryanair, acuzată de discriminare. Ce schimbare radicală i-a șocat și, totodată, scos din sărite pe călătorii vârstnici

Curtea de Justiție a UE a decis. Câinii, considerați bagaje pentru companiile aeriene

Citește și

ULTIMA ORĂ Premierul Ilie Bolojan, PRIMA REACȚIE după explozia din Sectorul 5: „Din primele informări ale ISC, acest bloc va fi probabil demolat”
13:24
Premierul Ilie Bolojan, PRIMA REACȚIE după explozia din Sectorul 5: „Din primele informări ale ISC, acest bloc va fi probabil demolat”
ULTIMA ORĂ Specialiștii în construcții sunt uimiți că blocul nu s-a prăbușit, în urma exploziei: „Fenomenal! E mare minune că blocul a rămas în picioare”
13:18
Specialiștii în construcții sunt uimiți că blocul nu s-a prăbușit, în urma exploziei: „Fenomenal! E mare minune că blocul a rămas în picioare”
ACTUALITATE Se schimbă modul în care este stabilită valabilitatea permiselor de conducere în România. Șoferii vor depinde de medic, dacă legea va fi adoptată
13:12
Se schimbă modul în care este stabilită valabilitatea permiselor de conducere în România. Șoferii vor depinde de medic, dacă legea va fi adoptată
ACTUALITATE SURSE: Două victime ale EXPLOZIEI din cartierul Rahova urmează să fie transferate în Belgia și Germania
13:04
SURSE: Două victime ale EXPLOZIEI din cartierul Rahova urmează să fie transferate în Belgia și Germania
VIDEO Imagini TERIFIANTE de la locul tragediei, strigăte de disperare. „Aveați pe cineva acolo? Da, da, da. Aoleu!”
13:03
Imagini TERIFIANTE de la locul tragediei, strigăte de disperare. „Aveați pe cineva acolo? Da, da, da. Aoleu!”
REACȚIE Primăria Capitalei a activat fondul de urgență după EXPLOZIA din cartierul Rahova. Bujduveanu: „Toate persoanele evacuate vor fi relocate rapid”
12:38
Primăria Capitalei a activat fondul de urgență după EXPLOZIA din cartierul Rahova. Bujduveanu: „Toate persoanele evacuate vor fi relocate rapid”
Mediafax
Explozie devastatoare într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei! Doi morți și 12 răniți | GALERIE FOTO-VIDEO
Digi24
VIDEO Momentul exploziei dintr-un bloc din Rahova, surprins într-un magazin de camerele de supraveghere
Cancan.ro
BREAKING | Explozie la un bloc din Sectorul 5 al Capitalei! S-a activat planul roșu de intervenție
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști, riști să o pățești grav”
Mediafax
Un liceu din proximitatea exploziei din Capitală a fost puternic afectat. Imagini din sălile de clasă. 10 copii, răniți
Click
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
Cancan.ro
Vedetă TV, ucisă de iubit! Vecinii au fost martori la chinurile trăite de tânăra de 29 de ani. Polițiștii au intrat cu forța în casa ei
Ce se întâmplă doctore
După trei ani de luptă cu scleroza multiplă, boala a intrat în remisie: „Voi trăi mai mult decât credeam”
observatornews.ro
Klaus Iohannis a decis să nu plătească prejudiciul de 1 milion de euro cerut de ANAF. Va fi dat în judecată
StirileKanalD
VIDEO Explozie Rahova: O femeie însărcinată de doar 24 de ani, găsită moartă sub o placă de beton, la etajul 6
KanalD
Explozie puternică la un bloc din București în această dimineață.Bilanț: 17 răniți și 4 morți. O femeie însărcinată, găsită moartă printre dărâmături
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
De ce cifra 4 aduce GHINION în unele culturi?
Evz.ro
Explozie în Rahova. ANRE susține că sigiliul de gaze fusese rupt cu puțin timp înainte de deflagrație
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Explozie într-un bloc de pe Calea Rahovei! Autoritățile au activat Planul roșu și există și victime la fața locului
RadioImpuls
Adriana Ochișanu, motivul pentru care nu a anulat spectacolele când fiul ei era în stare gravă la spital: "Cântam și mi se punea un nod în gat să plâng". Adevărul nespus din spatele evenimentelor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Fără cântec de adio – MTV își închide ecranele muzicale. 20 de momente care au definit o eră