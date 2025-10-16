Curtea de Justiție a UE a decis. Câinii, considerați bagaje pentru companiile aeriene

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis joi că un câine transportat în cala unui avion este considerat bagaj, astfel limitează compensațiile în caz de pierdere.

Potrivit AFP, hotărârea provine dintr-un litigiu între compania aeriană spaniolă Iberia și un pasager al cărui câine a dispărut în timpul unui zbor din Buenos Aires spre Barcelona, în octombrie 2019.

Câinii vor fi considerați bagaje pentru companiile aeriene

Câinele, care trebuia să călătorească în cala avionului din cauza dimensiunilor și greutăților sale, a scăpat în timp ce era dus la avion și nu a mai fost găsit niciodată.

Pasagerul a cerut atunci daune de 5.000 de euro. Iberia a acceptat responsabilitatea, dar a susținut că despăgubirea ar trebui limitată la suma mai mică stabilită pentru bagajele de cală, potrivit Convenției de la Montreal.

Curtea spaniolă care se ocupa de caz a solicitat lămuriri Curții de Justiție a UE, care a dat dreptate companiei aeriene.

„Chiar dacă sensul obișnuit al cuvântului bagaj se referă la obiecte, acest lucru nu duce la concluzia că animalele de companie nu intră în acest concept”, a hotărât instanța cu sediul la Luxemburg.

„Un animal poate fi considerat „bagaj” în scopuri de răspundere, cu condiția să se acorde atenție deplină cerințelor de bunăstare a animalelor în timpul transportului”, a adăugat curtea.

Pasagerul nu făcuse o „declarație specială de interes” la check-in, o opțiune care permite o compensație mai mare pentru o taxă suplimentară cu aprobarea transportatorului.

Hotărârea este consultativă și lasă decizia finală instanței spaniole care se ocupă de cererea de despăgubire. Conform AFP, această decizie ar putea avea implicații importante pentru drepturile pasagerilor și politicile companiilor aeriene privind transportul animalelor de companie.

