Prima pagină » Social » Curtea de Justiție a UE a decis. Câinii, considerați bagaje pentru companiile aeriene

Curtea de Justiție a UE a decis. Câinii, considerați bagaje pentru companiile aeriene

16 oct. 2025, 16:19, Social
Curtea de Justiție a UE a decis. Câinii, considerați bagaje pentru companiile aeriene
De ce să NU legi panglici și brelocuri de bagaj, atunci când călătorești cu avionul / foto: Envato

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis joi că un câine transportat în cala unui avion este considerat bagaj, astfel limitează compensațiile în caz de pierdere.

Potrivit AFP, hotărârea provine dintr-un litigiu între compania aeriană spaniolă Iberia și un pasager al cărui câine a dispărut în timpul unui zbor din Buenos Aires spre Barcelona, în octombrie 2019.

Câinii vor fi considerați bagaje pentru companiile aeriene

Câinele, care trebuia să călătorească în cala avionului din cauza dimensiunilor și greutăților sale, a scăpat în timp ce era dus la avion și nu a mai fost găsit niciodată.

Pasagerul a cerut atunci daune de 5.000 de euro. Iberia a acceptat responsabilitatea, dar a susținut că despăgubirea ar trebui limitată la suma mai mică stabilită pentru bagajele de cală, potrivit Convenției de la Montreal.

Curtea spaniolă care se ocupa de caz a solicitat lămuriri Curții de Justiție a UE, care a dat dreptate companiei aeriene.

„Chiar dacă sensul obișnuit al cuvântului bagaj se referă la obiecte, acest lucru nu duce la concluzia că animalele de companie nu intră în acest concept”, a hotărât instanța cu sediul la Luxemburg.

„Un animal poate fi considerat „bagaj” în scopuri de răspundere, cu condiția să se acorde atenție deplină cerințelor de bunăstare a animalelor în timpul transportului”, a adăugat curtea.

Pasagerul nu făcuse o „declarație specială de interes” la check-in, o opțiune care permite o compensație mai mare pentru o taxă suplimentară cu aprobarea transportatorului.

Hotărârea este consultativă și lasă decizia finală instanței spaniole care se ocupă de cererea de despăgubire. Conform AFP, această decizie ar putea avea implicații importante pentru drepturile pasagerilor și politicile companiilor aeriene privind transportul animalelor de companie.

Recomandările autorului:

Citește și

ACTUALITATE Pe ce loc este România în clasamentul mondial al nivelului de trai. Topul NUMBEO al celor mai scumpe țări din lume
13:59
Pe ce loc este România în clasamentul mondial al nivelului de trai. Topul NUMBEO al celor mai scumpe țări din lume
EXCLUSIV Frica de COVID, frica de război, frica de extremiști, frica de austeritate, frica de ciclon… FRICA este la putere în România și a devenit politică de stat. Cum a ajuns teroarea să țină loc de ideologii și programe
18:22
Frica de COVID, frica de război, frica de extremiști, frica de austeritate, frica de ciclon… FRICA este la putere în România și a devenit politică de stat. Cum a ajuns teroarea să țină loc de ideologii și programe
Gândul de Vreme S-au întors ploile, iar mercurul din termometre coboară. ANM, pentru Gândul: „E o vreme rece, în mod obișnuit ar trebui să avem spre 20 de grade”
09:30, 15 Oct 2025
S-au întors ploile, iar mercurul din termometre coboară. ANM, pentru Gândul: „E o vreme rece, în mod obișnuit ar trebui să avem spre 20 de grade”
EXCLUSIV Titi Aur îți explică regulile VITALE pe care trebuie să le respecți ca pieton, după ce o femeie a fost spulberată pe ZEBRĂ de un șofer teribilist
07:00, 15 Oct 2025
Titi Aur îți explică regulile VITALE pe care trebuie să le respecți ca pieton, după ce o femeie a fost spulberată pe ZEBRĂ de un șofer teribilist
Mediafax
Încă un sector din Transalpina se închide
Digi24
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Cum poate fi suspendat președintele statului și de ce nu este îngrijorat Nicușor Dan de amenințările AUR
Mediafax
Taxe de parcare mai mari pentru șoferii de SUV-uri
Click
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
Digi24
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
Cancan.ro
Tatăl Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni, face primele declarații. Unde se grăbea biata mămică, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Udrea după ce a ieșit din închisoare! A revenit la vechile obiceiuri
observatornews.ro
"A plecat să slujească în Ceruri". Preot român, tată a 4 copii, mort într-un accident de groază în Italia
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Mama ucisă pe trecerea de pietoni este înmormântată astăzi, la Curtea de Argeș. Imaginile cu băiatul ei mare sunt sfâșietoare
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Anunț neașteptat de la CNAIR pentru șoferi: În scurt timp se va merge pe autostradă de la București la Focșani
Descopera.ro
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Capital.ro
Călin Georgescu nu se oprește. A depus plângere la CSM împotriva lui Nicușor Dan. Ce acuzații aduce
Evz.ro
O actriță și-a pierdut toți banii la vrăjitoare. Acum, viața i s-a schimbat radical
A1
Carmen Brumă a întors toate capetele la un eveniment de la Palatul Parlamentului. Detaliul care i-a pus în evidență silueta
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani
RadioImpuls
Ce i-a spus Veronica lui Ahmed i-a frânt inima în fața tuturor. A încercat să zâmbească forțat, dar toți au văzut durerea din ochii lui. Concurentul din Casa Iubirii NU credea că e în stare de așa ceva. A făcut asta fără regrete
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Elliott Jaques, psihologul care a introdus termenul de criza vârstei mijlocii