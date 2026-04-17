Planul primarului Sectorului 4 din București de a deschide parcul numit în onoarea președintelui american a ajuns deja în presa din SUA.

Daniel Băluță a confirmat că parcul, care va celebra cea de-a 250-a aniversare a independenței SUA, va „deveni parte a unei povești globale de prietenie și respect între națiuni”.

„Noul parc va celebra acest moment important și va purta numele actualului președinte al SUA, Donald J. Trump, ca simbol al prieteniei și valorilor comune care ne unesc”, a declarat edilul.

„Parcul Trump” din Sectorul 4 a devenit subiect de știre în presa americană

Publicația americană Daily Beast a publicat un articol cu titlul „Un apropiat al lui Trump dezvăluie un plan surprinzător pentru un „Trump Park” în străinătate”, făcând referire la parcul deschis de primarul Sectorului 4.

Unul dintre apropiații președintelui american, Paulo Zampolli, fost agent de modeling, a fost cel care a intermediat acordul deschiderii parcului.

Trump Organization, administrată de fiii președintelui american, Eric Trump și Donald Trump Jr., are în plan să construiască un Trump Tower în București.

Reacțiile internauților

Comentariile internauților nu sunt însă deloc pozitive.

„Am fost în România de două ori în anii 80 și la începutul aniilor 90 și am fost întâmpinat cu căldură de oameni. Atunci, America era respectată și chiar admirată. Nu cred că acei oameni au acum aceleași păreri despre noi”.

„Au propus Trump Park în România. Hahahahaaha”.

„Respect între națiuni? Trump nu poate găsi România pe hartă, pot garanta asta”

„Un loc perfect pentru ca hoții, bătăușii locali și drogații să se întâlnească”

„Vă puteți relaxa. Tot ce atinge Trump – moare”

„Mai bine acolo decât la noi”

„Putem deschide aici (în SUA) Parcul Ceaușescu? Așa ar fi corect”

Ce spun locuitorii Sectorului 4?

Numele parcului a generat dezbateri aprinse în rândul locuitorilor din sector. Mulți spun că nu sunt de acord cu această denumire.

„E ciudat. Nu ar trebui să fie același parc? Așa s-a promis. Acest parc se va mări și atunci vor exista și leagăne. Nu știu dacă e o idee bună”, spune o femeie care locuiește în zona în care se va amenaja spațiul.

„Se va numi Donald Trump. Extraordinar! Nu sunt de acord. Nu-mi place Donald Trump. Nu trebuie să placă la toată lumea Donald Trump. Ce înseamnă asta? Noi nu avem destui eroi în țara noastră? A fost Mihai Viteazul, Ștefan cel Mare. Ce speră domnul Băluță? Că-l alege Trump pe el încă o dată?”, a completat o altă femeie.

„Nu ne trebuie nouă așa ceva”

Majoritatea bucureștenilor își doresc ca parcul să aibă un nume românesc.

„De unde i-a venit ideea aceasta nu știu. Nu ne trebuie nouă așa ceva, dar dacă așa a hotărât. E primarul, nu? Terenul e demult cumpărat și se știe că va face parc, dar tocmai acum s-a gândit și la numele acesta interesant. Știu eu cum a gândit? De unde a apărut ideea aceasta cu numele de Donald Trump. Ce legătura are parcul cu așa ceva”.

„Nu sunt de acord. Să punem un nume românesc, al unui om de bază din România. Domnul primar să ne explice de ce a ales numele acesta. Mi se pare anormal. În America să-i pună numele Donald Trump, dar nu în România”.

Sursa Foto: Arhiva Foto

