Părinții copiilor încep războiul cu virozele. Cum „luptă” aceștia împotriva lor

10 sept. 2025, 19:23, Actualitate
Copiii încep lupta cu materia de la școală, părinții încep războiul total cu virozele. Un coșmar este pentru fiecare dintre noi iarna cu program de școală și de grădiniță, când o săptămână merge în colectivitate și două stă acasă, că a răcit. Și atunci, din disperare, facem și noi ce putem și ce am auzit în stânga și în dreapta: le dăm suplimente. Unii cumpără vitamine de la farmacie, alții încearcă metode naturiste: miere de albine, cătină, suc de lămâie. Însă ce anume punem în farfurie este, până la urmă, cel mai important.

Copiii trebuie să mănânce sănătos, ca să fie sănătoși. Asta este ideea de căpătâi.

Simple sau diluate în apă, ori în sirop de cătină, o linguriță din preparatul minune ar trebui să țină departe gripele și virozele respiratorii. Chiar dacă suplimentele nu sunt un tratament în sine, chiar și medicii recunosc că produsele naturiste pot fi de ajutor. Cel mai popular remediu naturist rămâne însă siropul de cătină, iar cel îndulcit cu miere este și pe placul copiilor. O singură sticlă de jumătate de litru costă 35 de lei și această cantitate este suficientă pentru aproximativ 10 zile. Dar pentru ca o astfel de cură să fie și eficientă, ar trebui să fie ținută trei luni. Medicii au însă formula lor pe care o recomandă de fiecare dată când vine toamna.

Punând pe primul loc vaccinarea, acolo unde este cazul, în cazul gripei, atât a copiilor, cât și a celor din anturaj”, spun medicii.

Suplimentele de vitamina D sunt recomandate mai ales în lunile reci, când sinteza natural scade. Alimentația corectă rămâne însă baza unui organism puternic.

Cei care vor săși susțină imunitatea cu ajutorul siropurilor scot din buzunar câteva zeci de lei pe săptămână. O sticlă de jumătate de litru se vinde cu 35 de lei, iar cele mai căutate sunt combinațiile de cătină, ghimbir și aronia sau cele cu afine și coacăze. În cazul tincturilor, prețurile variază. Pentru copiii de creșă, specialiștii recomandă să așteptăm împlinirea vârstei de trei ani, din cauza potențialului alergen al unora dintre plante și al produselor apicole, potrivit Știrile Observator.

