Părinții plătesc o mică avere pentru rechizitele școlare. Cât au ajuns să coste un ghiozdan, un penar și un stilou

25 aug. 2025, 07:39, Actualitate
Părinții plătesc o mică avere pentru rechizitele școlare. Iată câți bani trebuie să scoată din buzunar pentru un ghiozdan, un penar și un stilou. Cât costă un caiet cu 80 de file și ce sumă totală ar putea fi alocată pentru acest început de an școlar? Vezi mai jos.

Mult a fost, puțin a mai rămas până când elevii se vor întoarce în băncile școlilor. Cursurile noului an școlar vor începe în data de 8 septembrie 2025, ceea ce înseamnă că au mai rămas circa două săptămâni în care elevii și părinții ar putea să se pregătească de această nouă etapă.

Pentru mulți dintre părinți, pregătirile pot începe direct cu o listă de cumpărături cu rechizitele școlare necesare. Însă, cât ajung să scoată din buzunare părinții pentru a achita un coș de rechizite pentru copii? Cât ajung să coste diverse obiecte, precum ghiozdanul, rechizitele școlare, uniforma și alte necesități?

Părinții plătesc o mică avere pentru rechizitele școlare: ghiozdan, penar, caiete, stilou, uniformă

În această perioadă, deja a început „goana” după rechizitele școlare. Bugetul ar porni de la câteva sute de lei pentru aceste obiecte și, în anumite cazuri, poate depăși suma de 1.000 de lei, în funcție de necesități. Printre produsele achiziționate de părinți din magazine se numără: ghiozdane, penare, stilouri, creioane și pixuri, dar și radieră, ascuțitoare, hârtie creponată, plastilină, caiete, învelitoare și etichete pentru caiete, precum și hârtie colorată, bloc de desen sau forfecuțe pentru lucrul manual. În anumite cazuri, lista de cumpărături este completată de uniforma școlară.

Însă, defalcat, cât ar putea ajunge să coste diverse obiecte din lista mai sus menționată? Răspunsul ar putea depine în funcție de magazinul din care se cumpără rechizitele, de tipul și calitatea lor.

Un caiet cu 80 de file poate să coste și 6,5 lei. Un caiet studențesc de matematică ar putea costa 5,80 – 8 lei, în funcție de tipul și calitatea lui. Un pachet întreg de rechizite școlare poate să coste peste 150 de lei. Un caiet dictando A5 costă peste 5 lei.

Când vine vorba despre uniforma școlară, părinții ar putea plăti și câteva sute de lei, în funcție de cerințe – sacou, pantaloni, cămașă, fustă.

Un stilou de calitate ar putea costa și 50 de lei, iar un singur ghiozdan poate să coste și câteva sute de lei. Prețul unui penar, în funcție de tipul lui, poate să coste 50 de lei, scrie Observator.

Sursă foto: colaj Envato / Shutterstock

