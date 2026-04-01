Parlamentul a votat proiectul de lege depus de AUR: 2027, „Anul Ilie Năstase”

Plenul Camerei Deputaților a aprobat, miercuri, 1 aprilie, instituirea în 2027 a „Anului Ilie Năstase”, un proiect de lege care a fost depus în Parlament de AUR. Astfel, statutul fostului tenismen de personalitate sportivă de referință la nivel internațional primește o recunoaștere pe măsură.

Ilie Năstase a adus o contribuție semnificativă la dezvoltarea sportului românesc și la promovarea imaginii țării noastre în lume.

COSR va coordona tot ce ține de „Anul Ilie Năstase”

„Se instituie anul 2027 ca «Anul Ilie Năstase». Se desemnează Comitetul Olimpic și Sportiv Român ca instituție coordonatoare a întregii activități derulate pe perioada anului 2027, care va elabora un calendar cu activități sportive și educative care va fi transmis autorităților naționale și misiunilor diplomatice și reprezentanțelor României care funcționează pe teritoriul altor state. Cu prilejul marcării «Anului Ilie Năstase», legendă a sportului național și mondial, autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile sportive din țară, precum și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale pot organiza acțiuni și evenimente cu caracter sportiv, educativ și artistic”, prevede proiectul de lege adoptat.

Potrivit acestuia, Parlamentul, Administrația Prezidențială, Guvernul, autoritățile administrației publice locale, precum și instituțiile publice aflate în subordinea sau în coordonarea acestora pot aloca fonduri din bugetele proprii sau din alte surse atrase potrivit legii pentru a organiza sau sprijini logistic și/sau financiar manifestările sportive, culturale, artistice, educaționale sau programele de promovare în vederea marcării „Anului Ilie Năstase”.

Proiectul de lege depus de AUR în Parlament a fost adoptat și de Senat, iar Camera Deputaților este for decizional în acest caz.

„Este un demers firesc, care vine în prelungirea Anului 2026 – Anul Nadia Comăneci. Ilie Năstase a fost primul număr unu mondial din istoria ATP, un sportiv care a schimbat definitiv fața tenisului mondial și care se află în galeria selectă a marilor campioni ai lumii. Mai ales că în 2027 va împlini 80 de ani, considerăm că este momentul potrivit pentru a-i acorda această recunoaștere”, a declarat Ciprian Paraschiv, deputat AUR și președinte al Comisiei pentru Tineret și Sport din Camera Deputaților.

