Emmanuel Macron a lăudat, miercuri, la Tokyo, „previzibilitatea” Europei, pe care a pus-o în contrast cu imprevizibilitatea Statelor Unite conduse de Donald Trump. Președintele francez l-a criticat, fără a-l numi, însă, pe omologul său american pentru că a declanșat un război în Orientul Mijlociu fără a-și „avertiza” aliații, care au fost afectați de impactul economic al acestuia.

„Știu foarte bine că, uneori, Europa poate fi percepută ca un continent mai lent decât altele”, a declarat președintele francez în fața unui public format din oameni de afaceri și investitori, în a doua zi a vizitei sale în Japonia. „Dar previzibilitatea are o valoare, iar noi am demonstrat-o în toți acești ultimi ani și, îndrăznesc să spun, chiar și în ultimele săptămâni: suntem exact acolo unde știți că vom ajunge”, a adăugat el. „Nu e rău deloc, în vremurile astea, credeți-mă”, a insistat el.

Dimpotrivă, el i-a criticat pe cei care spun: „Noi mergem mult mai repede”. Pentru că „nu știți dacă poimâine vor mai fi în acel loc și dacă mâine nu vor lua o decizie care v-ar putea afecta fără măcar să vă avertizeze”, a declarat președintele francez.

„Credem într-o soluție negociată”

Potrivit France 24, aceasta a fost o aluzie la războiul declanșat în urmă cu mai bine de o lună de președintele american și de Israel împotriva Iranului, a cărui ripostă blochează de facto strâmtoarea Ormuz, din Golful Persic, cale maritimă de tranzit a petrolului exportat din Orientul Mijlociu.

Japonia depinde de această regiune pentru 95% din importurile sale de țiței și suferă, prin urmare, de pe urma repercusiunilor conflictului, care a determinat și o creștere vertiginoasă a costurilor energiei, afectând astfel și Europa.

„Europa vă este alături”, a declarat Macron. „Cu aceeași consecvență, suntem și în acest caz de partea dreptului internațional” și „a revenirii diplomației”, „credem într-o soluție negociată”, a subliniat șeful statului. Macron va fi în Japonia până pe 2 aprilie, apoi va vizita Coreea de Sud la invitația președintelui Lee Jae Myung.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

