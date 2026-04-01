A fost majorat ajutorul de înmormântare. Cu cât

Ajutorul de înmormântare a fost majorat. Iată câți bani se oferă, acum, dar și cine poate beneficia de aceste sume. Au fost stabilite prin Legea nr. 44/2026 privind bugetul asigurărilor sociale de stat. Sumele sunt acordate la cerere. Informațiile se găsesc mai jos, în articol.

Începând cu ziua de luni, 30 martie 2026, ajutorul de înmormântare a fost majorat. Ajutorul de deces a ajuns, acum, la suma de 9.192 de lei, în cazul decesului unei persoane asigurate sau pensionate în sistemul public. Se oferă suma de 4.596 de lei în cazul în care a decedat un membru de familie al unui asigurat sau pensionar.

Banii respectivi pot fi acordați doar la cerere. De reținut faptul că pentru a putea intra în posesia sumei respective, trebuie să fie depusă o cerere la Casa Teritorială de Pensii. De asemenea, banii nu sunt acordați automat, chiar și în condițiile în care toate condițiile sunt îndeplinite.

De menționat faptul că solicitantul are obligația de a prezenta certificatul de deces, precum și actul de identitate, dar și alte documente care dovedesc cheltuielile suportate pentru funeralii (facturi / chitanțe). De asemenea, după ce dosarul este depus, plata va fi efectuată în maximum 3 zile lucrătoare. Sumele pot fi transmise fie prin transfer bancar, fie pot fi oferiți în numerar.

De reținut faptul că un criteriu esențial este ca solicitantul să dovedească faptul că a suportat cheltuielile de înmormântare. Ajutorul de deces nu este condiționat de un anumit stagiu de cotizare, arată Digi24.ro.

Alte informații utile:

Banii se oferă și în cazul decesului unei persoane aflate în concediu pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani, respectiv până la 3 ani (sau 7 ani în cazul copilului cu handicap);

Ajutorul de deces este oferi și pentru un membru de familie al acesteia, dacă înainte de intrarea în concediu persoana era asigurată;

Cei 4.596 de lei se oferă în momentul în care persoana care a murit nu era asigurată sau nu avea calitatea de pensionar, însă era membru de familie al unei persoane asigurate / pensionare.

