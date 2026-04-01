A fost majorat ajutorul de înmormântare. Cu cât

Ajutorul de înmormântare a fost majorat. Iată câți bani se oferă, acum, dar și cine poate beneficia de aceste sume. Au fost stabilite prin Legea nr. 44/2026 privind bugetul asigurărilor sociale de stat. Sumele sunt acordate la cerere. Informațiile se găsesc mai jos, în articol.

Începând cu ziua de luni, 30 martie 2026, ajutorul de înmormântare a fost majorat. Ajutorul de deces a ajuns, acum, la suma de 9.192 de lei, în cazul decesului unei persoane asigurate sau pensionate în sistemul public. Se oferă suma de 4.596 de lei în cazul în care a decedat un membru de familie al unui asigurat sau pensionar.

Banii respectivi pot fi acordați doar la cerere. De reținut faptul că pentru a putea intra în posesia sumei respective, trebuie să fie depusă o cerere la Casa Teritorială de Pensii. De asemenea, banii nu sunt acordați automat, chiar și în condițiile în care toate condițiile sunt îndeplinite.

De menționat faptul că solicitantul are obligația de a prezenta certificatul de deces, precum și actul de identitate, dar și alte documente care dovedesc cheltuielile suportate pentru funeralii (facturi / chitanțe). De asemenea, după ce dosarul este depus, plata va fi efectuată în maximum 3 zile lucrătoare. Sumele pot fi transmise fie prin transfer bancar, fie pot fi oferiți în numerar.

De reținut faptul că un criteriu esențial este ca solicitantul să dovedească faptul că a suportat cheltuielile de înmormântare. Ajutorul de deces nu este condiționat de un anumit stagiu de cotizare, arată Digi24.ro.

  • Banii se oferă și în cazul decesului unei persoane aflate în concediu pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani, respectiv până la 3 ani (sau 7 ani în cazul copilului cu handicap);
  • Ajutorul de deces este oferi și pentru un membru de familie al acesteia, dacă înainte de intrarea în concediu persoana era asigurată;
  • Cei 4.596 de lei se oferă în momentul în care persoana care a murit nu era asigurată sau nu avea calitatea de pensionar, însă era membru de familie al unei persoane asigurate / pensionare.

Citește și

ULTIMA ORĂ Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
22:49
Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
INCIDENT Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
22:12
Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
EMISIUNI Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
TRANSPORT Prețul unei călătorii cu metroul în București se scumpește cu 40% și va ajunge să coste mai mult decât la Budapesta sau Varșovia. De când
21:13
Prețul unei călătorii cu metroul în București se scumpește cu 40% și va ajunge să coste mai mult decât la Budapesta sau Varșovia. De când
CONTROVERSĂ Cum reușește PNL să scape de orice răspundere pentru manipulările electorale: cartea lui Ciucă, campania de TikTok pentru Georgescu și fotografiile fake cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
21:08
Cum reușește PNL să scape de orice răspundere pentru manipulările electorale: cartea lui Ciucă, campania de TikTok pentru Georgescu și fotografiile fake cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
TURISM Destinația europeană de top unde taxa turistică a crescut cu 100%. Este o locație preferată de mulți turiști români
20:38
Destinația europeană de top unde taxa turistică a crescut cu 100%. Este o locație preferată de mulți turiști români
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Cum ne ajută citricele să ne reglăm emoțiile?
FLASH NEWS Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
23:02
Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
CONTROVERSĂ Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
22:14
Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
EXTERNE O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
21:44
O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
CONTROVERSĂ POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
21:08
POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
FLASH NEWS Ministrul Rogobete a făcut calculele. Suma datorată către Pfizer este echivalentă cu construcția celui de-al patrulea spital regional din România
20:57
Ministrul Rogobete a făcut calculele. Suma datorată către Pfizer este echivalentă cu construcția celui de-al patrulea spital regional din România
FLASH NEWS Ministrul Sănătății, informații de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Antrenorul este în stare critică
20:22
Ministrul Sănătății, informații de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Antrenorul este în stare critică

