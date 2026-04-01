Deputatul USR, Emanuel Ungureanu, a făcut spectacol într-un platou de televiziune cu o cutie de pantofi ca ironie la perchezițiile DNA

Emanuel Ungureanu, deputat USR, a făcut spectacol în studioul Antenei 3 CNN, unde a mers cu o cutie de pantofi, goală, ca reacție în urma scandalului în care este implicat Cristian Anton, directorul ARR, în casa căruia procurorii DNA au descoperit sume uriașe de bani, ținute în cutii de pantofi. 

Anton este șeful Autorității Rutiere Române (ARR). Procurorii DNA au percheziționat marți locuința acestuia și sediul instituției și au descoperit calupuri de bani ascunse în cutii de carton.

Scandal în platoul Antenei 3 CNN. Ungureanu a venit în studio cu o cutie goală de pantofi

Marți, invitat la Antena 3 CNN, Emanuel Ungureanu a venit în studio cu o cutie de pantofi, goală, și a ținut un discurs în care a menționat că șeful ARR este cunoscut în lumea politică ca fiind ”șpăgar”. Discuția a fost purtată în contradictoriu cu Ciprian Văcaru, de la PSD.

Emanuel Ungureanu: E o nouă etapă în această saga a furturilor pe care le are PSD. A început cu portbagajul, apoi cu avioanele în Dubai, dar s-a stricat piața pentru că e război și atunci unii PSD-iști, apropiați de domnul Grindeanu, s-au gândit să pună banii în cutiile de pantofi. Am găsit o cutie de pantofi… (n.r. nu aveați nimic în cutia de pantofi?) Păi nu, asta e goală, că e de la USR asta. Să știți că ce este absolut groaznic este că acest individ a fost șef de cabinet al domnului Grindeanu și ca să aduni în cutii de pantofi 500 de mii de euro în cutii… mama, deci, eu nu știu, dar asta înseamnă că s-au adunat cel puțin 100 de cutii. Nu vă e rușine? Voi ar trebui să ieșiți la televizor și să vă cereți scuze.

Ciprian Văcaru, de la PSD, a intervenit: Rușine să vă fie dvs. în primul rând pentru că folosiți acest limbaj. Dacă vreți să facem show, să facem spectacol… zborurile Nordis. În momentul în care vreți să legați două lucruri care nu au treabă…

Emanuel Ungureanu: În timp ce românii sunt vai de capul lor, strâng bănuțul într-o băsmăluță, voi furați cu portbagajul… ăsta e om care a fost pus de PSD, l-a pus Grindeanu în funcție. Este un PSD-ist care n-a ajuns acolo decât cu mâna lui Grindeanu.

Ciprian Văcaru, de la PSD: Dvs. aveți acest tip de a apărea la televizor pe stilul AUR, dvs. și cu vuvuzelele și cu AUR, pe care le faceți de fiecare dată și în Parlament. Dacă vreți să facem show, să facem spectacol… zborurile Nordis. În momentul în care vreți să legați două lucruri care nu au treabă…

Emanuel Ungureanu: Eu spun foarte clar, omul lui Grindeanu a ajuns într-o poziție cheie. Toate funcțiile pe care le-a primit acest domn le-a primit de când era la Timișoara, ca fiind mâna dreaptă a domnului Grindeanu. Noi știm că este șpăgar, se știe în mediul politic cine ia și cine dă. Ceea ce e bizar e că DNA a lăsat să strângă ditamai 500.000 de euro.

