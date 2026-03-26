Prima pagină » Actualitate » Parlamentul European a interzis aplicațiile de tip „nudifier”. Noile reguli opresc crearea de imagini intime fără acordul persoanelor

Bianca Dogaru
Parlamentul European a votat joi, 26 martie 2026, o lege prin care interzice programele de tip „nudifier”. Aceste aplicații folosesc Inteligența Artificială pentru a crea poze nud false cu persoane reale, fără ca acestea să-și dea acordul.

Decizia a primit 569 de voturi „pentru” și vine să pună capăt abuzurilor prin care femeile sau minorii devin victimele unor imagini sexuale false pe internet.

Toate pozele și clipurile făcute cu AI trebuie să aibă un marcaj special

Europarlamentarii au stabilit reguli clare și pentru firmele de tehnologie. Până în noimebrie 2026, orice sunet, imagine sau video creat de un computer trebuie să aibă un „filigran”. Acest semn va arăta clar că materialul nu este real, ci a fost făcut cu Inteligența Artificială. Astfel, oamenii nu vor mai fi păcăliți de știri sau clipuri false care par adevărate.

Europarlamentarul Vlad Voiculescu a explicat că această lege este o „linie roșie” necesară. Acesta a amintit de scandalurile recente de pe rețelele sociale, unde poze false cu vedete sau oameni obișnuiți au fost folosite pentr a-i umili.

„De ce contează? Anul acesta, scandalul Grok (AI-ul lui X/Musk) a arătat că oricine – femeie, minor, persoană publică – poate deveni victimă a unor imagini sexuale false generate cu AI. Nu e o problemă undeva departe în viitor. E o problemă deja acum. Și nu e ceva de râs sau ceva peste care să trecem pur și simplu”, a scris Voiculescu pe Facebook.

Parlamentul European vrea să încheie toate discuțiile oficiale până în august 2026, astfel încât regulile să intre în vigoare cât mai repede. Această măsură face parte dintr-un plan mai mare al Uniunii Europene de a controla riscurile AI.

Cele mai noi

Trimite acest link pe