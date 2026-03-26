Universitatea din București acordă joi, 26 martie 2026, cea mai înaltă distincție academică poetei Ana Blandiana. Ceremonia are loc la ora 14:00, în Sala Senatului, unde instituția celebrează contribuția literară și civică a uneia dintre cele mai importante voci ale culturii române contemporane.

Universitatea a transmis că acest titlu răsplătește o operă impresionantă, dar și rolul de reper moral pe care scriitoarea l-a asumat în spațiul public.

Ana Blandiana a învins cenzura comunistă și a publicat peste 100 de volume în toată lumea

Autoarea a semnat 35 de cărți în limba română, iar scrierile sale au fost traduse în 27 de limbi. Poeta s-a afirmat într-o perioadă dificilă, marcată de restricții ideologice și a suferit interdicții de publicare sub regimul comunist.

„Autoare a 35 de cărți publicate în limba română și a peste 100 de volume apărute în 27 de limbi, Ana Blandiana s-a impus drept una dintre figurile esențiale ale literaturii române contemporane printr-o operă care cuprinde poezie, proză, eseuri și literatură pentru copii. Activitatea sa literară este dublată de o implicare civică remarcabilă, care a transformat-o într-un reper de conștiință publică și de responsabilitate intelectuală”, a transmis Universitatea din București într-un comunicat.

După anul 1989, Ana Blandiana a jucat un rol esențial în reconstrucția societății civile din România. Ea a condus Alianța Civică timp de un deceniu și a reînființat filiala română a PEN Clubului. Alături de Romulus Rusan, poeta a inițiat în anul 1993 Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței de la Sighet, proiect realizat sub egida Consiliului Europei. De asemenea, aceasta a pus bazele Fundației Academia Civică.

