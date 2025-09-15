Moment de reculegere în Parlament pentru Charlie Kirk / Ghinea (USR) și Stoiciu (PSD) au refuzat să se ridice / George Simion REACȚIONEAZĂ

A fost ținut un moment de reculegere în memoria lui Charlie Kirk, în Parlamentul României. Doi parlamentari au ignorat momentul. „Viitorul aparține patrioților, nu globaliștilor”, a reacționat George Simion.

La solicitarea parlamentarilor AUR Ștefan Geamănu și Gianina Șerban, deputații și senatorii au păstrat momente de tăcere, înaintea ședințelor de plen.

Cristian Ghinea (USR) și Victoria Stoiciu (PSD) au refuzat să se ridice din bănci. Gestul lor a stârnit reacția liderului AUR, George Simion.

Victoria Stoiciu (PSD) și Cristian Ghinea (USR) nu s-au ridicat astăzi la momentul de reculegere pentru Charlie Kirk. Viitorul aparține patrioților, nu globaliștilor!, a scris George Simion, pe Facebook.

Ulterior, Cristian Ghinea (USR) a comentat pe Facebook, că a fost un „moment rușinos”.

Iar Victoria Stoiciu a spus pentru G4Media, că nu se poate ridica „pentru a comemora un om care îndemna la rându-i la ură și violență și nici nu pot legitima demersul AUR în eforturile lor de a demoniza stânga”.

