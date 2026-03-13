13 Martie, calendarul zilei: Donald Duck împlinește 92 de ani. Are loc primul zbor pe un avion supersonic al unei femei pilot din România

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 13 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

La 13 martie 1934, în studiourile The Walt Disney Company a fost creat celebrul personaj de desen animat Donald Duck, una dintre cele mai cunoscute figuri din universul animației. Personajul a apărut pentru prima dată în filmul de animație The Wise Little Hen, produs de Walt Disney. Donald este cunoscut pentru vocea sa inconfundabilă, temperamentul impulsiv și situațiile comice în care ajunge adesea. Popularitatea sa a crescut rapid, iar personajul a apărut în numeroase scurtmetraje și benzi desenate. În 1943, filmul de animație Der Fuehrer’s Face, în care Donald Duck apare în rolul principal, a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun scurtmetraj de animație. De-a lungul timpului, Donald Duck a devenit unul dintre cele mai îndrăgite personaje create de studiourile Disney și un simbol al culturii populare.

Pe 13 martie 2009, România a consemnat o premieră istorică în aviația militară: sublocotenentul Simona Măierean a devenit prima femeie pilot din țară care a efectuat un zbor pe un avion supersonic MIG-21 Lancer. Evenimentul a avut loc la Baza Aeriană 95 de la Bacău, una dintre unitățile principale de instruire și operare pentru aviația de vânătoare din România. Misiunea aeriană a reprezentat nu doar o performanță personală, ci și un simbol al progresului femeilor în domeniul militar, în special în aviația de luptă, un sector tradițional dominat de bărbați. Zborul a fost urmărit cu interes de colegi piloți, oficiali militari și mass-media, fiind considerat un moment de mândrie națională pentru România. Experiența a demonstrat că femeile pot atinge standarde ridicate de performanță în aviație și a deschis calea pentru implicarea mai largă a acestora în forțele aeriene românești.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1865: Dragomir Hurmuzescu 🇷🇴✒️ fizician și inventator, fondatorul învățământului electrotehnic din România și colaborator al soților Marie și Pierre Curie

🎂1881: Tony Bulandra 🇷🇴🎭 Distins protagonist al scenei românești.

🎂1907: Mircea Eliade 🇷🇴✒️ prozator, istoric al religiilor, romancier, eseist

🎂1942: Scatman John 🇺🇸🎤 Personajul său era recunoscut prin pălărie și mustață. A primit 14 discuri de aur și 18 discuri de platină. A suferit de o formă severă de balbism (bâlbâire) care a dus la o copilărie traumatizantă. Chiar și la apogeul succesului, în 1995, jurnaliștii spuneau că „cu greu termina o propoziție fără să o repete de șase sau șapte ori”. A murit la 57 de ani, de cancer pulmonar

🎂1950: William Hall Macy, Jr. 🇺🇸🎬 actor, scenarist și regizor

🎂1952: Gregorian Bivolaru 🇷🇴🙅🏻‍♂️🙆🏻‍♀️ numit acum Magnus Aurolsson, este un profesor de yoga acreditat, autor de cărți spirituale și fondatorul Mișcării de Integrare Spirituală în Absolut (MISA) – cea mai mare școală de yoga din Europa. MISA a început drept organizație idealistă, dar a degenerat în proxenetism și prostituție forțată

🎂1967: Andrés Escobar 🇨🇴⚽️ A fost asasinat după un autogol marcat în meciul cu SUA, de la Cupa Mondială 1994

🎂1985: Emile Hirsch 🇺🇸🎬 The Girl Next Door (2004), Alpha Dog (2006), Into the Wild (2007), Milk (2008), The Autopsy of Jane Doe (2016). Once Upon a Time in Hollywood (2019)

🎂1989: Răzvan Ochiroșii 🇷🇴⚽️ fotbalist

🎂2004: Cori Gauff 🇺🇸🥎

Decese 🕯

🕯️1875: Ana Ipătescu 🇷🇴 eroină a Revoluției de la 1848 din Țara Românească

🕯️1978: John Cazale 🇺🇸🎬 În cariera sa de doar șase ani a apărut în cinci filme, toate nominalizate la Oscar pentru cel mai bun film: Nașul, The Conversation, Nașul: Partea a II-a, Dog Day Afternoon și The Deer Hunter, fiind singurul actor cu această distincție

🕯️2020: Carmen Galin 🇷🇴🎭 A jucat pe scena TNB, retrăgându-se din activitate și din viața publică în anul 1995. S-a dedicat apoi acțiunilor umanitare

🕯️2022: William Hurt 🇺🇸🎬

Calendar 🗒

🗒1900: În Franța, ziua de muncă pentru femei și copii este limitată prin lege la 11 ore

🗒1917: A fost semnat Documentul de la Viena de către cancelarul Bethmann-Hollweg și ministrul de Externe austro-ungar Ottokar Czernin. El prevedea anexarea României la Austro-Ungaria în caz de victorie a puterilor centrale în Primul Război Mondial

🗒1930: Descoperirea planetei Pluto este anunțată de Observatorul Lowell

🗒1934: S-a născut, în studiourile Walt Disney, celebrul personaj de desen animat Donald Duck. În 1943 Donald primește Premiul Oscar pentru rolul din The Fuerhrer’s Face.

🗒1945: A avut loc, la Cluj, ședința solemnă a guvernului României cu prilejul instituirii administrației românești asupra întregii Transilvanii

🗒1977: Difuzarea în România a primului episod al serialului Toate pînzele sus

🗒1988: Tunelul Seikan, cel mai lung tunel feroviar din lume (53,85 km) cu un segment submarin, se deschide între Aomori și Hakodate, Japonia

🗒2003: Un articol din revista Nature informează că în nordul Campaniei, Italia, s-au găsit urme de pași de hominid vechi de 350.000 de ani

🗒2009: Are loc, la Bacău, primul zbor pe un avion supersonic (MIG – 21 Lancer) al unei femei pilot din România (sublocotenent Simona Măierean)

🗒2013: Conclavul Cardinalilor a ales cel de-al 266-lea Suveran Pontif. A fost ales Jorge Mario Bergoglio, care și-a ales numele de Papa Francisc

