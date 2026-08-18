Lucrările la pasajul suprateran peste DN1, în Băicoi, ar putea să debuteze la începutul lunii septembrie. Investiția este finanțată prin Programul „Anghel Saligny” și valorează 31 de milioane de lei. Recent, proiectul a trecut de etapa cercetărilor arheologice, în urma cărora au fost găsite oseminte vechi de aproximativ 5.000 de ani, podoabe și monede.

Construirea pasajului peste DN1, la Băicoi, se apropie de debut, după ce au fost finalizate exproprierile și cercetările arheologice. Zona a fost verificată deoarece traseul pasajului intersecta 2 tumuli funerari vechi de mii de ani. Cercetările arheologice au durat aproximativ două luni. Echipa Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova a analizat descoperirea, iar cei 2 tumuli datează din prima parte a epocii bronzului, aproximativ 3300-2600 î.Hr. Primarul din Băicoi spune că cei doi tumuli erau cunoscuți dinainte. Cercetarea arheologică a fost inclusă în proiect, înainte de începerea lucrărilor.

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„Pentru construirea obiectivului pasaj rutier suprateran peste DN1 s-a terminat cea de-a doua etapă din cadrul acestui proiect pentru că prima etapă a fost considerată cea a exproprierilor făcute pentru suprafața necesară construirii acestui obiectiv, iar acum a doua etapă a fost descărcarea arheologică. Pe zona de pasaj – ieșirea către DN1 existau doi tumuli, despre care cei de la muzeul spuneau că puteau să adăpostească oseminte – lucru care s-a și demonstrat. Și-atunci a fost prins în cadrul proiectului această descărcare arheologică, această excavare și verificare dacă ele adăpostesc ceva. Unul din tumuli pentru că era de importanță mare, pentru că era al doilea sau al treilea ca mărime din sudul României – s-a demonstrat că adăpostește osemintele a doi lideri importanți din epoca bronzului ai comunității existente pe raza orașului Băicoi. S-au găsit inclusiv podoabe care însoțeau aceste oseminte, podoabe de calitate – unele de aur, unele de argint, de bronz. În afara perimetrului tumului s-au găsit inclusiv monede, destul de vechi sau unele mai recente. Vorbim de monede din anii din 360, unele din 1924, ceea ce duce la concluzia că această zonă era și o rută comercială”, a precizat Marius Constantin, primarul orașului Băicoi.

Lucrările ar putea debuta la începutul lunii septembrie

Finalizarea cercetărilor arheologice permite trecerea proiectului în etapa de execuție. Primăria are documentele care confirmă încheierea investigațiilor. Primăria așteaptă un ultim aviz de la CNAIR. După obținerea acestuia, va putea fi emis ordinul de începere a lucrărilor. Primarul estimează că lucrările vor începe la începutul lunii septembrie.

Pasajul are o valoare de 31 de milioane de lei. Lucrările vor fi realizate de Ness Proiect Europe din Ploiești, iar termenul de execuție este de 24 de luni. Pasajul va traversa DN1 în zona intersecției cu DJ 215. Investiția urmărește fluidizarea traficului și reducerea riscului de accidente, arată Observatorul Prahovean.

Sursă foto: Facebook Marius Constantin