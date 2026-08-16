Pasajul Basarab, fără restricții din 7 septembrie. Ciucu: Circulația tramvaielor va fi reluată

Circulația pe Pasajul Basarab va reveni la normal în septembrie, inclusiv pentru tramvaie, în timp ce lucrările de reparații vor continua până la sfârșitul anului, anunță primarul general Ciprian Ciucu. Pe șantier lucrează în prezent aproximativ 70 de muncitori, iar intervențiile se concentrează pe rosturi și pe lucrările de finisare ale tablierului metalic.

Cea mai mare parte a restricțiilor va fi ridicată odată cu revenirea elevilor la școală, anunță Ciucu pe Facebook, în timp ce intervențiile rămase vor fi realizate punctual, pe câte o bandă și pe distanțe scurte, până la finalul anului.

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„Pasajul Basarab – Circa 70 de muncitori pe șantier. Au terminat asfaltarea, acum lucrează la rosturi si vopsesc tablierul metalic. În prezent, este închis sensul de mers dinspre Titulescu spre Grozăvești. De săptămâna viitoare ne mutăm pe celălalt sens.

Din 7 septembrie, odată cu începerea școlii, toate restricțiile vor fi ridicate, inclusiv restricția de circulație a tramvaiului. Până la finalul anului, vor mai fi restricții temporare pe câte o bandă, pe distanțe scurte, de aproximativ 50–200 de metri.

Important este că circulația va fi reluată în luna Septembrie, dar lucrările vor continua pentru ca la final să putem recepționa această lucrare mare de infrastructură construită de mai bine de 15 ani”, a transmis Ciprian Ciucu pe Facebook.

Pasajul Basarab, inaugurat în 2011

Pasajul Basarab, inaugurat în 2011, a ajuns să fie reparat abia în 2026, după ani în care nu a fost recepționat și nu a beneficiat de lucrări de mentenanță. Municipalitatea a explicat că lipsa recepției a împiedicat inclusiv contractarea serviciilor de întreținere, iar pasajul s-a degradat, cu probleme la rosturi, sistemul de evacuare a apelor, elementele metalice, rampe și structurile din beton.

Lucrările de reabilitare au început pe 20 iunie și includ înlocuirea parapetelor și a aparatelor de reazem, refacerea rosturilor de dilatație și a sistemului de colectare a apelor, asfaltarea pasajului și a rampelor, lucrări de protecție anticorozivă și intervenții la scările rulante și panourile fonoabsorbante.

Construcția efectivă a început în mandatul lui Adriean Videanu

Primii pași pentru acest proiect uriaș și extrem de important pentru fluidizarea traficului din București s-au făcut în anul 2000, când primar era Traian Băsescu, care a reușit să obțină o finanțare de la Banca Europeană de Investiții.

Construcția a început însă în 2006, pe vremea lui Adriean Videanu, când s-a semnat contractul cu italienii de la Astaldi și cu spaniolii de la FCC Construction.

Primii pași pentru acest proiect uriaș și extrem de important pentru fluidizarea traficului din București s-au făcut în anul 2000, când primar era Traian Băsescu, care a reușit să obțină o finanțare de la Banca Europeană de Investiții.

Construcția a început însă în 2006, pe vremea lui Adriean Videanu, când s-a semnat contractul cu italienii de la Astaldi și cu spaniolii de la FCC Construction.