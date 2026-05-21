Paștele Cailor există, nu este o simplă expresie. De unde provine numele

În folclorul românesc Paștele Cailor este una dintre cele mai cunoscute și pitorești expresii. Puțini știu, însă, că există cu adevărat, arată Mediafax.

Paștele Cailor se sărbătorește în joia din săptămâna Înălțării Domnului, la 40 de zile după Paște.

Sărbătoare populară în Transilvania

Vorbim despre una dintre cele mai cunoscute și pitorești sărbători din folclorul românesc, des întâlnită mai ales în zone întinse din Transilvania, Banat și Maramureș. Acolo, vechile obiceiuri legate de animale și muncile agricole s-au păstrat mai bine de-a lungul timpului.

În acest an, Paștele Cailor are loc pe 21 mai, zi în care sunt deja trei mari sărbători: Ziua Eroilor, Ziua Sfinților Constantin și Elena și Ziua Înălțării Domnului.

În cultura românească, expresia are un sens mai degrabă peiorativ, adică „niciodată” sau „un moment foarte rar”, întrucât această zi apare o singură dată pe an.

Originea sărbătorii este explicată prin mai multe legende populare. Una dintre cele mai răspândite spune că, în noaptea nașterii lui Iisus, caii din ieslea unde s-a născut Pruncul făceau mult zgomot și tulburau liniștea Fecioarei Maria. Supărată, Maica Domnului i-ar fi blestemat să nu se sature niciodată decât într-o singură zi pe an, numită ulterior „Paștele Cailor”.

Tradiții de Paștele Cailor

În trecut, gospodarii evitau să pună caii la muncă în această zi. Animalele erau hrănite mai bine decât de obicei, țesălate și împodobite uneori cu panglici sau clopoței. Se credea că respectarea acestei tradiții aduce sănătate animalelor și spor gospodăriei.

În multe sate se organizau târguri de animale, curse de cai și petreceri câmpenești.

Totuși, chiar dacă în prezent, multe dintre obiceiurile vechi s-au pierdut, sărbătoarea rămâne un simbol al folclorului românesc și al respectului pentru muncă și animale.

Tradiții și obiceiuri de Paște în România. Încondeierea ouălor, masa în familie și „Paștele Cailor". De unde vine „iepurașul de Paște"

