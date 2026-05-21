Germania, pe un butoi de pulbere. Guvernul vrea să crească vârsta de pensionare la 70 de ani și să taie veniturile

Cotidianul Bild dezvăluie planul pe care îl au autoritățile: comisia pentru pensii numită de Guvern va recomanda o creștere treptată a vârstei de pensionare la 70 de ani. Citând surse bine informate, ziarul arată că există fixat și un termen limită: până în 2060, toți nemții se vor pensiona la 70 de ani.

Guvernul german a însărcinat o comisie de experți cu reformarea sistemului legal de asigurări de pensii.

Iar specialiștii au convenit să recomande creșterea vârstei de pensionare la 70 de ani.

Șoc în Germania: scad pensiile!

Limita ar urma să fie crescută treptat de la 67 la 70 de ani până la începutul lui 2060, notează Bild. Este posibil ca vârsta de pensionare să crească la 68 de ani în 2040 și la 69 de ani în 2050, apoi să fie crescută din nou cu un an, 10 ani mai târziu.

De asemenea, spre stabilizarea situației pensiilor, grupul format din 13 experți intenționează să propună reducerea nivelului pensiilor la 46%. Bild arată că, în prezent, acesta se situează la puțin peste 48%.

În schimb, raportul dezvăluit de Bild arată că problema dacă funcționarii publici ar trebui, în viitor, să contribuie și la schema legală de asigurări de pensii este aprins dezbătută în cadrul comisiei. Majoritatea respinge această opinie, argumentând că nu ar oferi nicio ușurare, deoarece pensiile funcționarilor publici ar trebui atunci plătite din fondul de pensii.

Și pensia mamelor și cea la vârsta de 63 de ani sunt în discuție. Nici în aceste chestiuni nu s-a luat, încă, vreo decizie.

Când vor fi anunțate propunerile finale

Desemnată să analizeze situația în decembrie 2025, comisia formată din experți își va prezenta recomandările de reformă pe 30 iunie.

Guvernul german a anunțat, deja, că propunerile primite vor fi implementate.

Bild mai notează că accentul principal se pune pe găsirea de soluții privind modul în care se poate finanța, pe termen lung, un nivel stabil al pensiilor, dar și modul în care se pot garanta rate stabile de contribuție pentru următorii 10 ani.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Crește vârsta de pensionare. Nicușor Dan: „Există un dialog între Guvern şi sistemul de apărare”

Crește vârsta de pensionare la 70 de ani? 600.000 de pensionari români sunt afectați

Premierul Ilie Bolojan vrea ca vârsta de pensionare să fie la fel pentru toată lumea. „Trebuie să eliminăm posibilitățile de pensionare anticipată”