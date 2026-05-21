Prima pagină » Știri externe » Starmer, sub asediu după relaxarea sancțiunilor împotriva Rusiei. Opoziția numește decizia „nebunească”

Keir Starmer - Foto: Profimedia images
Premierul britanic Keir Starmer este criticat de opoziție și de activiști pro-Ucraina după decizia guvernului de a relaxa sancțiunile asupra combustibilului pentru avioane și motorinei fabricate cu țiței rusesc. Londra susține că măsura este temporară și are rolul de a proteja consumatorii și lanțurile de aprovizionare.

Stramer, atacat în Parlament pentru relaxarea sancțiunilor

Decizia guvernului britanic de a acorda derogări pentru importurile de combustibil pentru avioane și motorină fabricate din țiței rusesc a provocat un val de critici la Londra. Lidera opoziției conservatoare, Kemi Badenoch, a calificat decizia drept „nebunească”, în timp ce activiștii pro-Ucraina au avertizat că măsura va provoca „celebrări” la Kremlin.

Confruntat de Badenoch în Camera Comunelor, Starmer a apărat măsura:

„Două licențe specifice pe termen scurt pentru a introduce treptat noile sancțiuni și a proteja consumatorii din Marea Britanie. Aceasta este o practică standard.”

Combustibilul pentru avioane și motorina, cele două produse vizate de scutire, reprezintă cea mai mare parte a importurilor britanice de produse petroliere rafinate fabricate cu țiței rusesc.

Guvernul a retras discret licența de sancțiuni

Miniștrii britanici au retras marți, fără publicitate, licența de sancțiuni, acordând importurilor de combustibil pentru avioane și motorină o amânare pe termen nelimitat de la interdicția planificată asupra produselor petroliere fabricate din țiței rusesc în India și alte țări terțe.

Potrivit articolului, schimbarea de direcție a venit pe fondul îngrijorărilor privind aprovizionarea cu combustibil pentru avioane și motorină, generate de războiul SUA și Israel împotriva Iranului și de închiderea efectivă a Strâmtorii Hormuz de către Teheran.

Totuși, analiști și directori din domeniul aviației au afirmat că îngrijorările privind aprovizionarea s-au diminuat în ultimele zile și că stocurile de combustibil pentru avioane se vor menține pe parcursul verii.

Nemulțumiri și în interiorul administrației britanice

Un oficial britanic, citat sub protecția anonimatului deoarece nu era autorizat să vorbească public, a afirmat că guvernul nu și-a avertizat omologii ucraineni despre schimbarea de poziție.

Același oficial a declarat că există „furie” în cadrul Ministerului britanic de Externe din cauza riscului reputațional pentru Regatul Unit ca susținător ferm al Kievului și că Londra este „trasă peste cărbuni” de aliații europeni.

Oficialul a adăugat că este „o modalitate oribilă de a conduce diplomația”, în special în contextul reuniunii miniștrilor de externe NATO din această săptămână.

Ministrul Comerțului își cere scuze

Chris Bryant a insistat că scutirile privind combustibilul pentru avioane și motorina sunt temporare și a promis că guvernul le va suspenda „cât mai curând posibil”.

„Am gestionat această situație stângaci și este în întregime vina mea și îmi cer scuze”, a declarat Bryant.

El a insistat că interdicția mai largă asupra produselor rafinate fabricate cu țiței rusesc ar „întări” regimul de sancțiuni, „nu l-ar slăbi”.

„Cu siguranță am fi putut comunica mai bine acest lucru”, a recunoscut ministrul.

Presiune politică și în Partidul Laburist

Potrivit unei persoane familiarizate cu situația, Wes Streeting, candidat la conducerea Partidului Laburist, ar fi intenționat inițial să se opună măsurii, însă ulterior a declarat că salută „asigurările” guvernului privind regimul de sancțiuni.

Streeting a demisionat săptămâna trecută din funcția de secretar al Sănătății și a anunțat că va candida pentru a-l înlocui pe Starmer la conducerea partidului.

Rivalul său la conducere, Andy Burnham, a fost de asemenea contactat pentru comentarii.

O lacună legală a permis importuri de miliarde

Regatul Unit a interzis importurile directe de cărbune, gaze și petrol rusesc după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Kremlin în 2022.

Totuși, o lacună legală a permis Regatului Unit să importe peste 4 miliarde de lire sterline în combustibil pentru avioane și alte produse petroliere fabricate în rafinării din țări terțe care funcționează, cel puțin parțial, cu țiței rusesc.

Miniștrii s-au angajat la începutul acestui an că vor închide această lacună în primăvară, angajament pe care guvernul îl susținea inclusiv luna trecută. Poziția pare însă să se fi schimbat pe fondul tensiunilor de pe piața energiei generate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Lidera conservatoare Badenoch a comparat decizia cu planurile guvernului privind restricționarea explorării interne a petrolului:

„Acum importăm din Rusia în loc să forăm în Marea Nordului”, a scris ea într-o postare pe X.

„Astăzi vor avea loc festivități la Kremlin. Mass-media de stat rusă profită deja de acest lucru ca de o dovadă că hotărârea occidentală poate fi slăbită atunci când prețurile combustibililor cresc. Pericolul aici nu este doar semnalul economic, ci mesajul politic pe care îl transmite. Moscova va interpreta acest lucru ca o slăbiciune”, a declarat și Alexander Kirk.

Un purtător de cuvânt al guvernului a declarat pentru BBC:

„Ne-am angajat să consolidăm sancțiunile noastre împotriva Rusiei”, dar vom proteja și „lanțurile de aprovizionare critice”.

