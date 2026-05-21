Prima pagină » Actualitate » Revoltă la Senat. Funcționarii publici vor să dizolve sindicatul actual și să înființeze o nouă structură comună cu Camera Deputaților

Revoltă la Senat. Funcționarii publici vor să dizolve sindicatul actual și să înființeze o nouă structură comună cu Camera Deputaților

Luiza Dobrescu
Revoltă la Senat. Funcționarii publici vor să dizolve sindicatul actual și să înființeze o nouă structură comună cu Camera Deputaților
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Tensiunile ating un nivel fără precedent în cadrul Senatului României, unde funcționarii publici, considerați printre cei mai prost plătiți angajați din administrația publică centrală, strâng semnături pentru majorarea coeficientului salarial de la 2,5 la 3,5, în condițiile în care valoarea unui punct este de 3.000 de lei.

În timp ce la Ministerul Muncii au loc negocieri privind salarizarea personalului din Parlament, Sindicatul Funcționarilor din Senat refuză să participe la grupul de lucru constituit pentru discuții, fapt care a stârnit revoltă și nemulțumire profundă în rândul angajaților. Oamenii spun că sunt abandonați chiar de cei care ar trebui să le apere drepturile.

Angajații reclamă faptul că, spre deosebire de Camera Deputaților, unde nu se percepe cotizație sindicală, la Senat fiecare membru plătește aproape 50 de lei lunar fără să vadă rezultate concrete.

În acest context, tot mai mulți funcționari acuză conducerea sindicatului că ar fi controlată politic și că nu mai reprezintă interesele reale ale oamenilor.

Nemulțumirile s-au amplificat după ce reprezentanții salariaților au mers la secretarul general al Senatului, Mario Oprea, pentru a cere sprijin și deschidere la dialog, însă, potrivit celor prezenți, răspunsul primit a fost unul categoric: „nu vrea să audă”.

Angajații reclamă și o discrepanță  între modul în care este tratată conducerea instituției și personalul de execuție.

Potrivit acestora, în timp ce conducerea Senatului și-ar fi majorat coeficienții salariali până la 5,5, pentru funcționari, coeficientul a fost redus de la 2,7 la 2,5.

În aceste condiții, tot mai mulți sindicaliști și angajați susțin dizolvarea actualului sindicat și înființarea unei noi structuri comune cu cea de la Camera Deputaților, fără cotizații și fără influențe politice, care să reprezinte cu adevărat interesele funcționarilor publici din Parlament.

Oamenii spun că nu mai cer privilegii, ci respect, echitate și dreptul la un salariu decent după ani întregi de muncă în una dintre cele mai importante instituții ale statului român, spun surse din cadrul Parlamentului României, pentru Gândul.

La ora 14.00, ]n Senat, va avea loc şedinţa convocată de urgenţă de către sindicalişti, în urma revoltei angajaţilor din instituţie.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

O nouă zi de consultări la Cotroceni pentru desemnarea premierului. Nicușor Dan discută cu parlamentarii „Uniți pentru România”, „PACE” și neafiliați

Un nou scenariu de Guvern. Nicușor Dan cheamă partidele mai mici din Parlament și parlamentarii neafiliați la consultări

Recomandarea video

Citește și

UTILE Cele șase mașini care vor dispărea în 2026: adio modelelor îndrăgite de șoferi
14:15
Cele șase mașini care vor dispărea în 2026: adio modelelor îndrăgite de șoferi
ULTIMA ORĂ PSD a depus plângere penală împotriva lui Ludovic Orban, pentru banii dați de Guvern fraților Micula când acesta era premier
14:03
PSD a depus plângere penală împotriva lui Ludovic Orban, pentru banii dați de Guvern fraților Micula când acesta era premier
UTILE Proverbul chinezesc al zilei. „Femeia adormită care s-a trezit…” O lecție despre încredere, putere și transformare
13:44
Proverbul chinezesc al zilei. „Femeia adormită care s-a trezit…” O lecție despre încredere, putere și transformare
POLITICĂ Bogdan Ivan îi dă replica lui Ilie Bolojan pe subiectul reactoarelor nucleare de la Doicești. „Premierul demis vrea să blocheze și acest cap de pod”
13:38
Bogdan Ivan îi dă replica lui Ilie Bolojan pe subiectul reactoarelor nucleare de la Doicești. „Premierul demis vrea să blocheze și acest cap de pod”
UTILE Ce fel de sare este bine să consumi, de fapt, pentru sănătatea organismului, potrivit experților
13:09
Ce fel de sare este bine să consumi, de fapt, pentru sănătatea organismului, potrivit experților
UTILE Adio GPS-ului american: 5 miliarde de oameni folosesc Galileo, sistemul de navigație 100% European. Cât de precis este
12:58
Adio GPS-ului american: 5 miliarde de oameni folosesc Galileo, sistemul de navigație 100% European. Cât de precis este
Mediafax
„Hope”, filmul SF sud-coreean care a șocat Cannes-ul. Publicul a aplaudat în timpul proiecției
Digi24
Mario Iorgulescu, condamnat definitiv. Ce pedeapsă a primit
Cancan.ro
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte, de fapt
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Adevarul
Armele pe care dăm miliarde, dar prezintă risc pentru viețile militarilor în război. General NATO: „Există soluții mai ieftine și mai sigure”
Mediafax
Bonul din 2007, greu de imaginat azi! Ce cumpărai cu 18,54 lei și cât ar costa acum același coș
Click
Cum arată cea mai urâtă casă din Timișoara: „A bătut-o pe aia de la București”
Digi24
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și de ce s-a asigurat că diferențele vor fi observate
Cancan.ro
Cine era Georgiana, românca găsită moartă sub ruine în Germania. Avea doar 25 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Descopera.ro
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mămico, noi trăim ca animalele?
Descopera.ro
Scrisul ar putea ascunde indicii despre declinul cognitiv, arată un studiu

Cele mai noi

Trimite acest link pe