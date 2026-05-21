Tensiunile ating un nivel fără precedent în cadrul Senatului României, unde funcționarii publici, considerați printre cei mai prost plătiți angajați din administrația publică centrală, strâng semnături pentru majorarea coeficientului salarial de la 2,5 la 3,5, în condițiile în care valoarea unui punct este de 3.000 de lei.

În timp ce la Ministerul Muncii au loc negocieri privind salarizarea personalului din Parlament, Sindicatul Funcționarilor din Senat refuză să participe la grupul de lucru constituit pentru discuții, fapt care a stârnit revoltă și nemulțumire profundă în rândul angajaților. Oamenii spun că sunt abandonați chiar de cei care ar trebui să le apere drepturile.

Angajații reclamă faptul că, spre deosebire de Camera Deputaților, unde nu se percepe cotizație sindicală, la Senat fiecare membru plătește aproape 50 de lei lunar fără să vadă rezultate concrete.

În acest context, tot mai mulți funcționari acuză conducerea sindicatului că ar fi controlată politic și că nu mai reprezintă interesele reale ale oamenilor.

Nemulțumirile s-au amplificat după ce reprezentanții salariaților au mers la secretarul general al Senatului, Mario Oprea, pentru a cere sprijin și deschidere la dialog, însă, potrivit celor prezenți, răspunsul primit a fost unul categoric: „nu vrea să audă”.

Angajații reclamă și o discrepanță între modul în care este tratată conducerea instituției și personalul de execuție.

Potrivit acestora, în timp ce conducerea Senatului și-ar fi majorat coeficienții salariali până la 5,5, pentru funcționari, coeficientul a fost redus de la 2,7 la 2,5.

În aceste condiții, tot mai mulți sindicaliști și angajați susțin dizolvarea actualului sindicat și înființarea unei noi structuri comune cu cea de la Camera Deputaților, fără cotizații și fără influențe politice, care să reprezinte cu adevărat interesele funcționarilor publici din Parlament.

Oamenii spun că nu mai cer privilegii, ci respect, echitate și dreptul la un salariu decent după ani întregi de muncă în una dintre cele mai importante instituții ale statului român, spun surse din cadrul Parlamentului României, pentru Gândul.

La ora 14.00, ]n Senat, va avea loc şedinţa convocată de urgenţă de către sindicalişti, în urma revoltei angajaţilor din instituţie.

