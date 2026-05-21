Prima pagină » Justiție » Fostul șef al Autorității Rutiere Române, Cristian Anton, adus în cătușe la DNA. Dosarul șpăgilor pentru examene ARR intră într-o nouă etapă

Fostul șef al Autorității Rutiere Române, Cristian Anton, adus în cătușe la DNA. Dosarul șpăgilor pentru examene ARR intră într-o nouă etapă

Ruxandra Radulescu
Fostul șef al Autorității Rutiere Române, Cristian Anton, adus în cătușe la DNA. Dosarul șpăgilor pentru examene ARR intră într-o nouă etapă
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Cristian Anton, fostul director general al Autorității Rutiere Române (ARR), a fost adus joi, în cătușe, la sediul DNA, transmite Știripesurse.ro. Procurorii anticorupție urmează să efectueze percheziții informatice în dosarul de corupție care a zguduit ARR.

Fostul șef ARR, Cristian Anton se află în arest preventiv, măsură dispusă de Tribunalul Cluj, sub acuzația de luare de mită în formă continuată, constituirea unui grup infracțional organizat și folosirea unor informații nedestinate publicității pentru obținerea de foloase necuvenite.

DNA caută probe informatice în dosarul șpăgilor pentru examene ARR

Procurorii l-ar fi adus pe Cristian Anton la sediul DNA în vederea perchezițiilor informatice a dispozitivelor ridicate în timpul descinderilor.

Anchetatorii încearcă să extragă și să coreleze date din telefoane, laptopuri și alte medii de stocare care ar putea demonstra modul în care era coordonată presupusa rețea de fraudare a examenelor pentru atestate profesionale ARR.

Dosarul a explodat după ce procurorii DNA au făcut zeci de percheziții și au ridicat sume uriașe de bani. La domiciliul lui Cristian Anton au fost găsiți aproximativ 500.000 de euro, potrivit anchetatorilor.

Cristian Anton apare sub porecla „Împăratu” în stenogramele DNA

În interceptările din dosar, Cristian Anton apare sub porecla „Împăratu”. Discuțiile dintre suspecți descriu un mecanism complex prin care candidații ar fi plătit pentru promovarea frauduloasă a examenelor ARR.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Conducerea ADR i-a făcut plângere penală fostului șef, după ce acesta a fost ieri la DNA să-i denunțe pe Gheorghiu, Darău și actualul șef ADR. Ce acuzații i se aduc
19:08
Conducerea ADR i-a făcut plângere penală fostului șef, după ce acesta a fost ieri la DNA să-i denunțe pe Gheorghiu, Darău și actualul șef ADR. Ce acuzații i se aduc
ANALIZĂ Cum se spală bani prin ONG-uri. Finanțările opace ale organizațiilor permit intrări de bani negri care ies curați. 5 exemple care au zguduit Europa. Realitatea a determinat Parlamentul European să reglementeze situația
14:51
Cum se spală bani prin ONG-uri. Finanțările opace ale organizațiilor permit intrări de bani negri care ies curați. 5 exemple care au zguduit Europa. Realitatea a determinat Parlamentul European să reglementeze situația
FLASH NEWS Surse: Procurorii DNA au descins la Consiliul Județean Brăila și la clubul HC Dunărea. Ancheta l-ar viza și pe ginerele lui Mihai Tudose
11:27
Surse: Procurorii DNA au descins la Consiliul Județean Brăila și la clubul HC Dunărea. Ancheta l-ar viza și pe ginerele lui Mihai Tudose
INTERVIU Codruța Kovesi: Parchetul European are în lucru ”investigații extrem de interesante care vizează România”. Termenul dosarului Pfizergate
16:02, 19 May 2026
Codruța Kovesi: Parchetul European are în lucru ”investigații extrem de interesante care vizează România”. Termenul dosarului Pfizergate
FLASH NEWS Emil Gânj, condamnat în lipsă la închisoare pe viață, pentru uciderea fostei partenere. Cel mai temut criminal din România rămâne de negăsit
14:35, 19 May 2026
Emil Gânj, condamnat în lipsă la închisoare pe viață, pentru uciderea fostei partenere. Cel mai temut criminal din România rămâne de negăsit
FLASH NEWS Afaceriști de top din Bihor, vizați într-un dosar de braconaj. Își trimiteau poze pe WhatsApp cu animalele ucise. 13 inculpați trimiși în judecată
10:27, 19 May 2026
Afaceriști de top din Bihor, vizați într-un dosar de braconaj. Își trimiteau poze pe WhatsApp cu animalele ucise. 13 inculpați trimiși în judecată
Mediafax
„Hope”, filmul SF sud-coreean care a șocat Cannes-ul. Publicul a aplaudat în timpul proiecției
Digi24
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de la Kremlin
Cancan.ro
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte, de fapt
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Adevarul
Armele pe care dăm miliarde, dar prezintă risc pentru viețile militarilor în război. General NATO: „Există soluții mai ieftine și mai sigure”
Mediafax
Bonul din 2007, greu de imaginat azi! Ce cumpărai cu 18,54 lei și cât ar costa acum același coș
Click
A renunțat la munca de birou și și-a construit o căsuță din panouri de paie: „Rămâneam fără bani și eram nevoit să mă împrumut”
Digi24
Ajutorul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina nu vine gratuit: Condițiile puse de Bruxelles pentru eliberarea primei tranșe
Cancan.ro
Cine era Georgiana, românca găsită moartă sub ruine în Germania. Avea doar 25 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Veste uriașă de la Finanțe! Se dau mai mulți bani pentru Programul Rabla 2026
Descopera.ro
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Descopera.ro
Oamenii de știință au elucidat legătura dintre cafea și tensiunea arterială
POLITICĂ Friedrich Merz vrea un statut special pentru Ucraina înaintea aderării complete la UE. Ce facilități ar urma să primească Kievul
11:51
Friedrich Merz vrea un statut special pentru Ucraina înaintea aderării complete la UE. Ce facilități ar urma să primească Kievul
EXCLUSIV Anularea alegerilor, o confruntare între grupările din servicii? Marius Oprea: Georgescu e pe placul uneia/A câștigat acea parte care mai și lucrează
11:48
Anularea alegerilor, o confruntare între grupările din servicii? Marius Oprea: Georgescu e pe placul uneia/A câștigat acea parte care mai și lucrează
FLASH NEWS Kremlinul intensifică propaganda împotriva lui Merz înaintea alegerilor din Germania. Cum vrea Putin să împingă extrema dreaptă AfD la putere
11:29
Kremlinul intensifică propaganda împotriva lui Merz înaintea alegerilor din Germania. Cum vrea Putin să împingă extrema dreaptă AfD la putere
RĂZBOI Rusia a transferat muniții nucleare în Belarus pentru exercițiile militare comune
11:14
Rusia a transferat muniții nucleare în Belarus pentru exercițiile militare comune
INCIDENT Scandal violent izbucnit din gelozie, în Vaslui. Un bărbat a ajuns la închisoare după ce a intrat în casa rivalului său și l-a bătut măr
11:12
Scandal violent izbucnit din gelozie, în Vaslui. Un bărbat a ajuns la închisoare după ce a intrat în casa rivalului său și l-a bătut măr
ACTUALITATE Viorel Cataramă: „PNL-iștii au plecat de la ideea că nu se poate face un guvern, iar Bolojan rămâne încă 2 ani premier interimar”
11:00
Viorel Cataramă: „PNL-iștii au plecat de la ideea că nu se poate face un guvern, iar Bolojan rămâne încă 2 ani premier interimar”

Cele mai noi

Trimite acest link pe