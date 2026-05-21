Fostul șef al Autorității Rutiere Române, Cristian Anton, adus în cătușe la DNA. Dosarul șpăgilor pentru examene ARR intră într-o nouă etapă

Cristian Anton, fostul director general al Autorității Rutiere Române (ARR), a fost adus joi, în cătușe, la sediul DNA, transmite Știripesurse.ro. Procurorii anticorupție urmează să efectueze percheziții informatice în dosarul de corupție care a zguduit ARR.

Fostul șef ARR, Cristian Anton se află în arest preventiv, măsură dispusă de Tribunalul Cluj, sub acuzația de luare de mită în formă continuată, constituirea unui grup infracțional organizat și folosirea unor informații nedestinate publicității pentru obținerea de foloase necuvenite.

DNA caută probe informatice în dosarul șpăgilor pentru examene ARR

Procurorii l-ar fi adus pe Cristian Anton la sediul DNA în vederea perchezițiilor informatice a dispozitivelor ridicate în timpul descinderilor.

Anchetatorii încearcă să extragă și să coreleze date din telefoane, laptopuri și alte medii de stocare care ar putea demonstra modul în care era coordonată presupusa rețea de fraudare a examenelor pentru atestate profesionale ARR.

Dosarul a explodat după ce procurorii DNA au făcut zeci de percheziții și au ridicat sume uriașe de bani. La domiciliul lui Cristian Anton au fost găsiți aproximativ 500.000 de euro, potrivit anchetatorilor.

Cristian Anton apare sub porecla „Împăratu” în stenogramele DNA

În interceptările din dosar, Cristian Anton apare sub porecla „Împăratu”. Discuțiile dintre suspecți descriu un mecanism complex prin care candidații ar fi plătit pentru promovarea frauduloasă a examenelor ARR.