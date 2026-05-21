Friedrich Merz vrea un statut special pentru Ucraina înaintea aderării complete la UE. Ce facilități ar urma să primească Kievul

Ionuț Stan
Volodimir Zelenski și Friedrich Merz - Foto: Mediafax foto
Cancelarul german Friedrich Merz promovează ideea unui statut de „membru asociat” pentru Ucraina în Uniunea Europeană, ca etapă intermediară înaintea aderării complete. Planul ar permite Kievului să participe la structurile UE fără drept deplin de vot.

Friedrich Merz încearcă să accelereze apropierea Ucrainei de Uniunea Europeană printr-o nouă formulă de integrare propusă liderilor europeni.

Într-o scrisoare adresată principalelor instituții europene, cancelarul german propune acordarea unui statut de „membru asociat” pentru Ucraina, care ar permite participarea graduală a Kievului la structurile Uniunii Europene până la finalizarea procesului complet de aderare, scrie Bloomberg.

Inițiativa vine înaintea summitului UE – Balcanii de Vest care va avea loc luna viitoare în Muntenegru, unde extinderea Uniunii Europene va reprezenta una dintre principalele teme de discuție.

Potrivit planului susținut de Berlin, Ucraina ar putea participa la reuniunile UE și ar avea reprezentanți în anumite instituții europene, însă fără drept de vot deplin.

Ce ar primi Ucraina prin statutul de „membru asociat”

Conform propunerii germane, Kievul ar putea desemna un judecător asociat la Curtea Europeană de Justiție și ar trimite reprezentanți asociați în Parlamentul European. În plus, Ucraina ar avea acces gradual la anumite programe și fonduri europene.

Friedrich Merz insistă însă că nu este vorba despre o „aderare parțială” sau despre o soluție care să înlocuiască integrarea completă în Uniunea Europeană. Cancelarul german susține că procesul oficial de aderare ar continua în paralel.

Potrivit Bloomberg, Merz ar fi discutat deja această idee cu Volodimir Zelenski la ultimul summit european.

14 April 2026, Berlin: Friedrich Merz (L), Germany’s Chancellor, welcomes Volodymyr Zelensky, Ukraine’s President, in front of the Federal Chancellery for the first German-Ukrainian government consultations in many years. Photo: Kay Nietfeld/dpa

Autoritățile ucrainene au privit în trecut cu scepticism ideea unei Europe „în mai multe viteze”, temându-se că un statut intermediar ar putea întârzia aderarea deplină. În același timp, mai multe state din Balcanii de Vest, care așteaptă de ani de zile integrarea în UE, se tem că Ucraina și Moldova ar putea primi tratament preferențial.

Agricultura ucraineană, „cartoful fierbinte” al negocierilor de aderare

Ucraina și Republica Moldova au primit oficial undă verde pentru deschiderea negocierilor de aderare în iunie 2024. Una dintre cele mai sensibile teme rămâne impactul economic al aderării Ucrainei, în special în agricultură.

Dacă ar deveni membru cu drepturi depline, Ucraina ar avea acces la fondurile Politicii Agricole Comune a UE, ceea ce provoacă îngrijorări în mai multe state europene. Vicepremierul ucrainean Taras Kachka a declarat recent că Kievul ar putea accepta amânarea accesului la subvențiile agricole europene pentru câțiva ani.

Ultimul mare val de extindere al Uniunii Europene a avut loc în 2004. Amintim că România și Bulgaria au aderat oficial în 2007.

