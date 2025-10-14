Păștinaru, vicepreședinte ANMAP: Educația ecologică și colaborarea interinstituțională – pași esențiali pentru întărirea „horei reciclării”

În cadrul conferinței Gândul Recycle Now United dedicate gestionării deșeurilor și economiei circulare, atât reprezentanții autorităților centrale cât și cei ai mediului privat au subliniat importanța colaborării, educației și a unei reglementări unitare în domeniul colectării și reciclării.

„Discuțiile au fost foarte tehnice și foarte bune. Trebuie să punem toți mână cu mână, să întărim hora reciclării prin mesajele date către populație”, a declarat Laurențiu Păștinaru, vicepreședinte al Agenţiei Naţionale pentru Mediu și Arii Protejate.

Participanții au accentuat nevoia de a implica întreaga societate – de la autorități și companii, până la cetățeni – într-un efort comun pentru îmbunătățirea colectării selective și reducerea deșeurilor aruncate necorespunzător.

„Vedem tot mai multe cereri pentru educație ecologică, ca lumea să învețe de la gradul de elev să recicleze, să colecteze selectiv. Deci trebuie învățat populația pentru a nu mai arunca pe stradă. Mesajele în direcția aceasta merg”, a subliniat Laurențiu Păștinaru.

Vicepreședintele Agenției Naționale pentru Protecția Mediului a amintit că România are directive și termene clare impuse de legislația europeană, iar o parte dintre actorii economici din domeniul reciclării și protecției mediului își exprimă nemulțumirea față de lipsa unei abordări unitare.

„Ca și reprezentant al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și al Ariilor Protejate, știți bine, avem anumite directive, anumite termene impuse de legislația europeană, iar agenții economici în domeniul reciclării sunt nemulțumiți. Urmează mese rotunde prin care putem să facem o reglementare mult mai unitară”, a conchis oficialul ANPM.

Partenerii Conferinței Gândul Recycle Now United au fost RetuRO, Greenpoint, Asociația OIREP Ambalaje, Clean Recycle, DS Smith Recycling, BILBOR, ONE United Properties și OSCAR Downstream.

