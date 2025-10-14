Prima pagină » Actualitate » Mihaela Frăsineanu, la Gândul Recycle Now United: “Dialogul să fie tot mai strâns între autorități și cei implicați în managementul deșeurilor”

Mihaela Frăsineanu, la Gândul Recycle Now United: “Dialogul să fie tot mai strâns între autorități și cei implicați în managementul deșeurilor”

Bogdan PavelOana Zvobodă
14 oct. 2025, 14:47, Actualitate
Mihaela Frăsineanu, la Gândul Recycle Now United: “Dialogul să fie tot mai strâns între autorități și cei implicați în managementul deșeurilor”

Gestionarea deșeurilor reprezintă astăzi una dintre cele mai complexe provocări cu care se confruntă România. Ritmul de dezvoltare economică și diversificarea tipurilor de materiale utilizate fac ca managementul deșeurilor să fie o problemă tot mai complexă, care necesită soluții integrate și eficiente. Declarația a fost făcută de Mihaela Frăsineanu, consilier de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, în cadrul evenimentului Gândul Recycle Now United.

Dialogul și colaborarea strânsă între autorități și operatorii din piața de management a deșeurilor devin esențiale, mai ales că este nevoie, din ce în ce mai mult, de parteneriate public-privat în ceea ce privește investițiile.

„Este foarte clar că dialogul trebuie să fie din ce în ce mai strâns între cei care activează în piața de management a deșeurilor și autorități, pentru că problemele devin din ce în ce mai complexe și pentru că rezultatele trebuie să fie din ce în ce mai rapide. Și cred că dincolo de acest dialog trebuie să vorbim cu adevărat și de un parteneriat public-privat în ceea ce privește investițiile”, a precizat Mihaela Frăsineanu.

Conform Mihaelei Frăsineanu, “fondurile europene existente nu mai pot acoperi integral nevoile actuale, iar prioritățile sunt clare: colectarea separată a deșeurilor, neamestecarea deșeurilor de ambalaje cu cele biodegradabile și modernizarea stațiilor de sortare pentru a face față materialelor tot mai complexe. În același timp, obiectivele de performanță ale stațiilor de sortare sunt din ce în ce mai mari”.

În plus, consilierul de stat subliniază importanța unui plan național coerent:„Cred că pe primul loc în ceea ce privește managementul deșeurilor municipale trebuie să fie finalizarea unui Plan Național de Gestionare a Deșeurilor care să răspundă nevoilor concrete și care să vină cu soluții reale pentru a crește în primul rând gradul de captare separată a deșeurilor și după aceea a cantităților de deșeuri intrate în instalațiile de valorificare/reciclare”

Implementarea acestui plan nu doar că va reduce semnificativ cantitatea de deșeuri depozitată, dar va contribui și la stimularea pieței materialelor reciclate.

„Trebuie stimulată și piața de desfacere a materialelor rezultate din reciclare, pentru că degeaba reciclezi dacă nu ai unde să le pui pe piață sau dacă nu există cerere. Asta este și motivul pentru care în programul de achiziții publice va fi introdusă și o cerință în ceea ce privește achiziționarea produselor care conțin un anumit procent de material rezultat în urma reciclării”, a conchis Mihaela Frăsineanu.

Cu o astfel de inițiativă, politica publică se aliniază cu principiile economiei circulare: reciclarea nu mai este un scop în sine, ci parte dintr-un proces mai larg, care trebuie să genereze valoare economică prin reducerea de materii prime virgine și să reducă impactul asupra mediului.

Partenerii Conferinței Gândul Recycle Now United au fost RetuRO, Greenpoint, Asociația OIREP Ambalaje, Clean Recycle, DS Smith Recycling, BILBOR, ONE United Properties și OSCAR Downstream.

Diana Buzoianu, la Gândul Recycle Now United: „Găsim munți de deșeuri din construcții în curtea Palatului Parlamentului"

Anca Marinescu la Gândul Recycle Now United:"Primele opt luni din anul 2025 au fost un succes pentru Sistemul de Garanție-Returnare"

