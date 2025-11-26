Două croissante nevinovate i-au creat probleme unui locuitor din Fribourg-Elveția la vama germană. Mehmet K a primit o amendă pentru că nu și-a declarat produsele de patiserie la întoarcerea în Elveția, țară non-UE, potrivit publicației Blick.

În luna august, după ce a făcut cumpărături în valoare de peste 300 de euro în Germania, Mehmet K. (pseudonim), un tată din Fribourg, le-a dat copiilor săi să mănânce două croissante.

Amendat după ce încerca să-și recupereze TVA

Ajunși la punctul de trecere a frontierei de pe autostrada din Rheinfelden, familia intenționa să se întoarcă în Elveția și să își pună ștampila pe certificatul de export, așa cum procedează de obicei.

„Certificatul de export” este un document emis de magazinul din Germania atunci când un client nerezident în UE cumpără produse și dorește să își recupereze TVA-ul german.

Însă, în timpul verificării mărfurilor, un funcționar a observat că două croissante lipseau de pe lista produselor declarate. Ca urmare, Mehmet K. a primit un avertisment, însoțit de o amendă de 20 de euro.

Produsele pentru care se poate solicita rambursarea TVA-ului nu pot fi consumate sau utilizate pe teritoriul Germaniei.

Cu toate acestea, Mehmet K. s-a simțit nedreptățit și a depus o plângere la biroul principal al vămilor.

Tatăl copiilor a primit între timp răspunsul: biroul principal al vămilor din Lorrach a decis să respingă plângerea, pe motiv că o cerere de rambursare a TVA-ului presupune întotdeauna obligația de a prezenta în întregime mărfurile declarate pentru export la punctul vamal.

Amendă pentru declarații false

În ciuda mai multor solicitări de clarificare, Mehmet K. a continuat să nege că ar fi consumat sau lăsat în Germania vreo parte dintre produsele cumpărate. Totuși, scrisoarea oficială afirmă că, pe lângă cele două croossante, ar mai fi lipsit și alte produse menționate în documentul de export.

Din cauza declarațiilor false repetate, i-a fost aplicată o amendă, iar pentru Mehmet K., acest caz nu este încheiat. El afirmă că situația este prezentată unilateral și cere ca imaginile video ale incidentului să fie, de asemenea, analizate.

