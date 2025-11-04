Patriarhia Română anunță că se închide Catedrala Mânturii Neamului pentru finalizarea construcției. Când se redeschide

Catedrala Mântuirii Neamului se va închide. Potrivit comunicatului transmis de Patriarhia Română, la data de 5 noiembrie 2025, la miezul nopții, Sfântul Altar al Catedralei Naționale nu va mai putea fi vizitat de credincioși. De asemenea, după jumătatea lunii noiembrie 2025, lăcașul de cult se va închide, pentru continuarea lucrărilor interioare. În schimb, Patriarhia a anunțat când se va redeschide Catedrala Națională, din nou, pentru a-i primi pe pelerini.

În cursul zilei de marți, 4 noiembrie 2025, Biroul de Presă al Patriarhiei Române a emis un comunicat prin care informează care este programul pentru perioada de vizitare pentru următoarea perioadă. Potrivit datelor, Sfântul Altar al Catedralei Naționale va fi închis din 5 noiembrie 2025, de la miezul nopții. Apoi, în perioada 6-14, lăcașul de cult va fi deschis pentru vizitare. Se va închide, din nou, în perioada 15-29 noiembrie 2025, pentru continuarea lucrărilor din interior.

„Însă, în perioada 6-14 noiembrie, inclusiv, Catedrala Națională este deschisă zilnic spre vizitare, între orele 11.00-19.00. În perioada 15-29 noiembrie, Catedrală Națională va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare (pictură în mozaic și instalații)”, anunță Biroul de Presă al Patriarhiei Române.

Când se redeschide Catedrala Mântuirii Neamului?

De altfel, pelerinii au posibilitatea să viziteze Catedrala Mântuirii Neamului în data de 2 decembrie 2025, după ce va avea loc, de Ziua Națională a României, slujba de Tedeum. De menționat faptul că lăcașul sfânt va fi închis în intervalul 3-23 decembrie 2025, pentru continuarea lucrărilor.

„În ziua de 30 noiembrie 2025, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, Catedrala va fi deschisă pentru Sfânta Liturghie (orele 9.00-12.00), iar în data de 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, Catedrala va fi deschisă pentru slujba de Tedeum (mulțumire), apoi, în 2 decembrie, va fi deschisă pentru vizitare. Însă, în perioada 3-23 decembrie, Catedrala va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare.

În perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026, Catedrala va fi deschisă zilnic spre vizitare, între orele 9.00-17.00. În zilele în care Catedrala Națională este închisă, pelerinii se pot ruga la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, din apropierea Catedralei Naționale”, anunță Patriarhia Română.

Sursă foto: Mediafax