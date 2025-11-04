Prima pagină » Actualitate » Care este noul program de vizitare a Catedralei Mânturii Neamului. Miercuri se încheie pelerinajul. Anunțul oficial al Patriarhiei

04 nov. 2025, 14:30, Actualitate
Catedrala Mântuirii Neamului / foto: Mediafax

Programul de vizitare a Catedralei Mânturii Neamului, azi, 4 noiembrie 2025. Patriarhia Română a făcut anunțul oficial. Miercuri, 5 noiembrie 2025, se încheie pelerinajul.

A fost anunțat programul de vizitare a Catedralei Mântuirii Neamului pentru ziua în curs, 4 noiembrie 2025. Pelerinajul se încheie în cursul zilei de miercuri, 5 noiembrie 2025. În acest sens, pelerinii au posibilitatea să vadă, până la miezul nopții, Sfântul Altar al lăcașului de cult.

„Reamintim publicului că, după 11 zile de pelerinaj, zi și noapte, închinarea credincioșilor în Sfântul Altar al Catedralei Naționale se încheie miercuri, 5 noiembrie 2025, la miezul nopții (ora 24.00).

Însă, în perioada 6-14 noiembrie, inclusiv, Catedrala Națională este deschisă zilnic spre vizitare, între orele 11.00-19.00. În perioada 15-29 noiembrie, Catedrală Națională va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare (pictură în mozaic și instalații)”, anunță Biroul de Presă al Patriarhiei Române.

Catedrala Mântuirii Neamului / foto: Mediafax

Pelerinii au așteptat ore întregi pentru a vedea interiorul Catedralei Mântuirii Neamului / foto: Mediafax

Când se redeschide Catedrala Mântuirii Neamului

La data 1 Decembrie, când este sărbătorită Ziua Națională a României, Catedrala Mântuirii Neamului va fi deschisă pentru slujba de Tedeum. În data de 2 decembrie 2025, va fi deschisă pentru vizitare. Apoi, se va închide pentru a continua lucrările interioare.

„În ziua de 30 noiembrie 2025, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, Catedrala va fi deschisă pentru Sfânta Liturghie (orele 9.00-12.00), iar în data de 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, Catedrala va fi deschisă pentru slujba de Tedeum (mulțumire), apoi, în 2 decembrie, va fi deschisă pentru vizitare. Însă, în perioada 3-23 decembrie, Catedrala va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare.

În perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026, Catedrala va fi deschisă zilnic spre vizitare, între orele 9.00-17.00. În zilele în care Catedrala Națională este închisă, pelerinii se pot ruga la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, din apropierea Catedralei Naționale.

Aducem calde mulțumiri voluntarilor, clericilor şi jandarmilor, care au depus un efort considerabil, zi și noapte, în perioada celor 11 zile de pelerinaj, pentru ca sutele de mii de credincioși să beneficieze de posibilitatea de a se închina în Sfântul Altar al Catedralei Naționale”, se mai arată în comunicatul Patriarhiei Române, potrivit Basilica.ro.

Sursă foto: Mediafax

