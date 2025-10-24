Scandal într-o parohie din Iași. Enoriaș, revoltat pe preot pentru că nu a slujit de Sfântul Vasile și de Crăciun

Situație inedită la o parohie din Arhiepiscopia Iașilor. Un enoriaș este în scandal cu preotul paroh de aproape doi ani. Nemulțumirea sa a pornit de la faptul că preotul nu ar fi slujit de Sfântul Vasile și de Crăciun. Astfel, el a depus numeroase plângeri, atât la Mitropolia Moldovei și a Bucovinei, cât și la Patriarhia Română.

Un enoriaș este de aproape doi ani în război cu preotul paroh

Constantin Olaru se războiește de aproape doi ani cu preotul Caludiu Chebac, paroh în Stroiești, comuna Lunca, județul Botoșani. Localnicul este nemulțumit, pentru că preotul nu ar fi slujit Sfânta Liturghie, în mai mulți ani, în ziua de Sfântul Vasile și nici în a doua zi de Crăciun. El vrea acum o audiență la Înaltpreasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

„Preotul Claudiu Chebac are 3 ani de când e în parohia din sat și a slujit o singură dată de Sfântul Vasile. În anul 2022, nu a slujit de Sfântul Vasile. Un bătrân din sat i-a spus că el are 80 de ani și, în timpul războiului, biserica era deschisă. Preotul, fiind mustrat, când a ajuns la biserică, se ruga în fața altarului, să nu-i iasă sufletul până nu se iartă cu el. Asta s-a întâmplat în anul 2022. În anul 2023, nu a slujit a doua zi de Crăciun și nici de Sfântul Vasile. A zis că e om și trebuie să se distreze. A fost denunțat de cineva că nu a slujit și a auzit. A început a face slujbe timp de 40 de zile ca să moară dușmanul lui în smoală. Eu nu am mai auzit așa ceva, dar acum trăiesc pe pielea mea. Am fost în audiență la pr. Marian Timofte, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Iașilor, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, și am solicitat o audiență la Înaltpreasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, dar nu mi s-a acordat audiență. Asta e dorința mea, să-i explic situația din parohie”, a declarat Constantin Olaru, potrivit BZI.

Ce spune părintele

Preotul Claudiu Chebac recunoaște că a existat un an în care nu a slujit de Sfântul Vasile, iar din această cauză, un enoriaș i-a depus plângere la Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Parohul a precizat că restul enoriașilor nu sunt nemulțumiți de activitatea sa.

„A fost, într-adevăr, o dată, un caz, dar au venit de la Mitropolie și m-au cercetat. Doar într-un an nu am slujit de Sfântul Vasile; de Crăciun, am slujit. E posibil să fi spus că nu slujesc, pentru că vreau să mă distrez, dar am zis în glumă. Nu sunt eu genul care să blestem. Nu mai există și alți enoriași care să fie nemulțumiți de mine. Acest domn întotdeauna a fost recalcitrant, nici nu vine la biserică, deși locuiește la doar câteva case distanță. Nici nu vorbește cu mine, nici nu vine la biserică, nu știu de la ce a pornit chestia asta. El este un pic hăisa, tra la la la. A făcut o reclamație și la Patriarhie, dar a fost întoarsă la Mitropolie. Eu nu am slujit, în anul 2024, de Sfântul Vasile, atunci a izbucnit conflictul. În mai 2024, a fost corpul de control de la Mitropolie; au fost părintele inspector, părintele vicar, au vorbit cu oamenii din sat. Dacă vă arăt ce mâini crăpate am – torn betoane cu dascălul și pălimarul, nu vă vine a crede, lucrez cot la cot cu oamenii. Eu cu Constantin Olaru nu am nicio treabă. El locuiește în Iași, ne-am văzut la vreo două înmormântări, dar nu a vorbit cu mine. Fratele său, Dumitru Olaru, tot face sesizări. El a început scandalul, a fost și i-a povestit lui Constantin Olaru situația. Eu am biserica plină. Dacă aș fi un preot cum povestește acest domn, nu ar mai veni oamenii la biserică”, a declarat pr. Claudiu Chebac.

Ovidiu Constantin Maxim, primarul comunei Lunca, județul Botoșani, a precizat că nu știe nimic de nemulțumirile la adresa preotului Claudiu Chebac.

„Eu nu am auzit despre această situație, că nu a slujit de Sfântul Vasile. Nu e treaba mea să văd dacă preotul slujește sau nu, nu-mi este subordonat mie. Vă puteți uita pe pagina bisericii de Facebook, că părintele postează, frecvent, slujbele acolo”, a declarat Ovidiu Constantin Maxim, primarul comunei Lunca, județul Botoșani.

