Patrick André de Hillerin: „Cu Moșteanu și cu Țoiu este mai haios războiul”

Patrick André de Hillerin îi critică dur pe ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu și pe ministrul de Externe, Oana Țoiu, despre care spune că vorbesc despre război cu un entuziasm nepotrivit și fără o strategie clară.

În textul său, Patrick de Hillerin notează că nici el, nici Moșteanu nu au făcut armata, dar asta nu ar fi o problemă dacă ministrul ar arăta că înțelege domeniul Apărării. Jurnalistul susține însă că nu se vede nicio pregătire reală.

„Domnul Moșteanu, însă, pare a fi devenit militaristul perfect. NU pare să se fi apucat, de când a preluat funcția, să citească ceva consistent despre strategii, politici de apărare și așa mai departe. Nu pare să se fi documentat, în general, deloc despre ce înseamnă un război dincolo de corespondențele fake ale propagandei. Dar este plin de entuziasm și are un avânt greu de temperat. Pare că îl bucură în mod deosebit că pe la sau pe lângă el trece unul dintre cele mai mari bugete de minister din țara asta”

El ironizează faptul că ministrul gestionează un buget uriaș fără să explice clar ce plan are România:

„Nu, nu este în stare să ne explice care este proiectul României în materie de înarmare, dar e bucuros că are grămezi de bani la dispoziție. Bani pe care vrea să-i spargă repede, fără a exista nici măcar o minimă planificare pe termen lung. E ca un copilaș râzgâiat care a luat bani din safe-ul părinilor și a fugit la bâlci, unde îi sparge fără limite și fără viziune pe acadelele de la prima tarabă care-i iese în cale.”

Despre Oana Țoiu, Patrick de Hillerin spune că transmite peste tot mesaje extrem de ferme în numele României, fără ca societatea să fi avut vreodată o discuție serioasă despre direcția țării:

„Mai e și doamna Țoiu, care pe unde se duce dă asigurări ferme că noi suntem aici doar pentru a susține Ucraina în război. Nu țin minte să ne fi întrebat cineva ce vrem cu adevărat, nu țin minte să se fi pus în dezbatere publică o astfel de linie belicoasă a politicii noastre externe, dar doamna Țoiu se comportă de parcă ar avea aprobarea unanimă a poporului.”

Jurnalistul sugerează că cei doi lideri tratează tema războiului cu prea multă ușurință:

„Să vină războiul, dacă e nevoie, așadar, căci Moșteanu și Țoiu sunt pregătiți: vom porni în goană spre tancurile inamice pe trotinetele noastre blindate și vom alunga invadatorul lovindu-l mortal în căpățână cu poșetuțele noastre de atac, pline cu facturi achitate pentru armamentul pe care-l vom primi cândva.”

Surse foto: Mediafax foto

AUTORUL RECOMANDĂ: