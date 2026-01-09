Prima pagină » Știri politice » Patrick Andre de Hillerin îi explică lui Nicușor Dan de ce „cascadoria” de PR în aer s-a sfârșit în dezastru: „Purtătorul de cuvânt al Armatei Elvețiene reconfirmă informațiile publicate inițial”

Jurnalistul Patrick Andre Hillerin a tranșat gafa de PR pe care președintele Nicușor Dan refuză sau nu o poate înțelege. Hillerin arată cum, în urma unei noi solicitări, purtătorul de cuvânt al Armatei Elvețiene a confirmat că escortarea președintelui a fost o banală misiune de rutină, nu un gest oficial de recunoștință din partea Armatei Elvețiene, așa cum analistul a demonstrat inițial. 

Hillerin a explicat punctual că, noua informare primită din partea reprezentanților Armatei Elvețiene confirmă, de fapt, argumentele sale: Elveția a ridicat avioanele de la sol într-o misiune banală „live – mission”, nu în semn de recunoștință pentru Nicușor Dan.

„Saga dezinformării prezidențiale ia sfârșit”

Patrick demonstrează că cei care i-au mulțumit președintelui au fost de fapt angajații traficului aerian civil, care, într-un gest firesc, au comunicat prin radio cu liderul de la Cotroceni.

„Cu ceea ce urmează, din punctul meu de vedere, saga dezinformării prezidențiale ia sfârșit.
După schimbul inițial de mail-uri cu oficialii Armatei Elvețiene, am solicitat azi-noapte și am primit puțin mai devreme clarificări de la purtătorul de cuvânt al Armatei Elvețiene, Mathias Volken. Aceleași precizări le-a primit și Hotnews (link în comentarii).

Redau captură de ecran după mail-urile primite (întâi al doilea și apoi primul, pe care l-am mai publicat) și, aici, textul comunicării oficiale din partea elvețienilor în engleză, limba în care s-a petrecut comunicarea, și în traducere.
Engleză:

„Dear Patrick André,
Thank you for your email. We can provide you with the following information regarding your questions:
The Swiss Air Force escorted the Romanian president’s aircraft for a short time in Swiss airspace as part of a “live mission” with two F/A-18 fighter jets.

Employees of the civil air traffic control service Skyguide took this opportunity to thank the Romanian delegation by radio for their support in connection with the tragic events in Crans-Montana. A few days earlier, the Romanian Air Force had been deployed for medical transport in Switzerland.
We would like to thank Romania and the other countries for their valuable support in transferring patients by air to specialized hospitals throughout Europe.
Best regards
Mathias Volken”

Română:
„Stimate Patrick André,
Vă mulțumim pentru e-mail. Vă putem oferi următoarele informații cu privire la întrebările dumneavoastră:
Forțele Aeriene Elvețiene au escortat aeronava președintelui român pentru o scurtă perioadă în spațiul aerian elvețian, în cadrul unei „live mission” cu două avioane de vânătoare F/A-18.

Angajații serviciului civil de control al traficului aerian Skyguide au profitat de această ocazie pentru a mulțumi prin radio delegației române pentru sprijinul acordat în legătură cu evenimentele tragice de la Crans-Montana. Cu câteva zile mai devreme, Forțele Aeriene Române fuseseră desfășurate pentru transport medical în Elveția.

Dorim să mulțumim României și celorlalte țări pentru sprijinul valoros acordat în transferul pacienților pe calea aerului către spitale specializate din întreaga Europă.
Cu cele mai bune gânduri
Mathias Volken” „, arată Patrick Andre de HIllerin.

„Purtătorul de cuvânt al Armatei Elvețiene reconfirmă informațiile publicate inițial de mine”

„Așadar, purtătorul de cuvânt al Armatei Elvețiene reconfirmă informațiile publicate inițial de mine.

„The Swiss Air Force escorted the Romanian president’s aircraft for a short time in Swiss airspace as part of a “live mission” with two F/A-18 fighter jets.” (Forțele Aeriene Elvețiene au escortat aeronava președintelui român pentru o scurtă perioadă în spațiul aerian elvețian, în cadrul unei „live mission” cu două avioane de vânătoare F/A-18).

A fost fix asta: o misiune de rutină de verificare a autorizării diplomatice, nu o misiune specială de mulțumire, în semn de apreciere etc.

„Employees of the civil air traffic control service Skyguide took this opportunity to thank the Romanian delegation by radio for their support in connection with the tragic events in Crans-Montana”

(Angajații serviciului civil de control al traficului aerian Skyguide au profitat de această ocazie pentru a mulțumi prin radio delegației române pentru sprijinul acordat în legătură cu evenimentele tragice de la Crans-Montana)”, menționează Hillerin.

„Inițiativa de a mulțumi reprezentanților României nu a avut legătură nici cu zborul avioanelor F/A 18 Hornet”

Hillerin reiterează că acțiunea de ridicare în aer a celor două avioane din flota Elveției nu a reprezentat o acțiune oficială din partea autorităților.

Mesajul de mulțumire adresat prin intermediul mail-ului este adresat nu numai României, ci, așa cum menționează reprezentantul Armatei Elvețiene și „celorlalte țări”.

„Inițiativa de a mulțumi reprezentanților României pentru sprijinul acordat de țara noastră a aparținut, așadar, „angajaților serviciului civil de control al traficului aerian”, nu a avut legătură nici cu zborul avioanelor F/A 18 Hornet, care se aflau în misiune de poliție aeriană, și nici cu vreo acțiune (oficială sau nu) a Armatei Elvețiene.

La finalul mesajului, purtătorul de cuvânt al Armatei Elvețiene mulțumește României, dar fără să ridice avioane de la sol:

„We would like to thank Romania and the other countries for their valuable support in transferring patients by air to specialized hospitals throughout Europe” (Dorim să mulțumim României și celorlalte țări pentru sprijinul valoros acordat în transferul pacienților pe calea aerului către spitale specializate din întreaga Europă). Un gest normal, ar fi fost și necuviincios să nu-l facă.

Repet informația: de-abia în acest moment, în comunicarea către mine sau Hortnews, Armata Elvețiană mulțumește public oficial pentru ajutorul de de România în cadrul mecanismului european de protecție civilă. și nici de data asta nu a ridicat avioanele de la sol în acest scop”, explică analistul.

„O dezinformare în scop de PR politic și nu corespunde realității din aer”

„Stimate domnule Președinte Nicușor Dan, Excelența voastră,

După cum vedeți, nu a existat nicio „decizia de escortare a aeronavei românești” ca „semn de recunoștință pentru sprijinul acordat de statul român în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana”.

Repet, să se audă din Tulcea până la Barcelona: afirmația dumneavoastră „aeronava noastră a fost escortată de două avioane F-18, un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana”, făcută în prima postare și întărită în cea de a doua, este o dezinformare în scop de PR politic și nu corespunde realității din aer.

Elvețienii au spus-o foarte clar, deja, de două ori: „Forțele Aeriene Elvețiene au escortat aeronava președintelui român pentru o scurtă perioadă în spațiul aerian elvețian, în cadrul unei „live mission” cu două avioane de vânătoare F/A-18″. Atât”, menționează Patrick Andre de Hillerin.

„Cineva a încercat să vă gonfleze folosind informații false”

„Dacă doriți mai clar, rugați pe cineva să vă deseneze.

Domnule Președinte, Excelență,
V-ați grăbit.
Dintr-o eroare, umană, cineva a încercat să vă gonfleze folosind informații false, informații care mai au și legătură cu un eveniment tragic.

Încercarea, din păcate pentru „credibilitatea dumnevoastră”, a eșuat.
În acest proces, ați atacat, sub semnătura dumneavoastră un ziarist independent. Opțiunea dumneavoastră.
Dacă nu vă simpatizez și nu vă ridic osanale, nici dumneavoastră și nici domnului prim-ministru, asta nu înseamnă că nu îmi fac bine și onest meseria. Iată, am dublă confirmare din Elveția, o țară neutră.” mai notează jurnalistul.

„Acest lucru ar trebui să vă dea de gândit asupra calității celor ce vă înconjoară”

„Domnule Președinte, Excelență,
Regret să vă văd prizonier al unui grup de oameni care vă țin departe de onestitate și de bun simț. Meritați mai mult.
Alegeți-vă mai bine sfătuitorii și războaiele, pentru că, începând de azi dimineață, de la ora 1:00, s-a ridicat o întreagă armată să lupte, în cele din urmă, cu un singur om. Și armata aceea a pierdut lamentabil. Acest lucru ar trebui să vă dea de gândit asupra calității celor ce vă înconjoară”, este sfatul jurnalistului Patrick Andre de Hillerin.

„Lăsați cascadoriile de PR”

„Domnule Președinte, Excelență,
Îmi pare rău că ați cheltuit atâta timp și energie cu această poveste. Dar dumneavoastră ați început, asumându-vă lucruri inexistente.

Domnule Președinte, Excelență,
Aveți lucruri importante de făcut. Pentru mulți ați însemnat o speranță. poate ultima, după atâtea dezamăgiri.
Lăsați cascadoriile de PR și ocupați-vă, dacă puteți, de ceea ce ați fost ales să faceți.
Vă mulțumesc”, conchide Hillerin.

FOTO: Facebook/Patrick Andre de Hillerin

