Patrick Andre de Hillerin denunță lungul șir de „coincidențe” din cazul Marinescu-plagiat. Cum s-a activat o parte a presei după dezvăluirea Emiliei Șercan

Prin intermediul unei postări pe Facebook, jurnalistul Patrick Andre de Hillerin denunță un lung șir de coincidențe din scandalul legat de plagiatul lui Radu Marinescu, actual ministru al Justiției. Analistul subliniază că încă de dimineață s-a remarcat o mobilizare masivă pentru mediatizarea articolul PressOne, publicat la ora 5 dimineața.

„Există speranță pentru presa româneasă”, își începe Patrick Andre de Hillerin postarea. El afirmă că „se tot vorbește despre decăderea profesională a presei din România, despre calitatea scăzută a materialelor care apar și despre faptul că nu se mai muncește cu adevărat, că sunt preferate subiecte ușoare care nu solicită eforturi prea mari”.

„Dar, iată, vine câte o zi ca asta în care se demonstrează că presa românească este foarte vie și foarte harnică. Este o zi care ne umple de speranță și ne arată ce forță de muncă mai au încă ziariștii români”, spune ironic Hillerin.

Jurnalistul precizează că materialul PressOne despre Radu Marinescu a fost publicat la ora 5 dimineața, fiind urmat, în scurt timp, de mai multe materiale complexe.

„PressOne publică la ora 5 dimineața (prima captură este făcută la ora 12:12, luni, 12 ianuarie, arătând că articolul PressOne era deja indexat de Google cu 7 ore mai devreme, deci cel puțin la ora 5:12 AM, dar cel mai probabil la 5:00) un articol despre faptul că Radu Marinescu, ministrul Justiției, și-a plagiat în mod grosolan teza de doctorat. Găsiți articolul Emiliei Șercan aici: http://bit.ly/4pCVYwi.

Deși ora 5:00 AM este una mai puțin obișnuită pentru a publica un articol atât de important, se dovedește că în presa din România mai sunt oameni care muncesc din greu. Dacă articolul de pe PressOne putea fi programat să apară la acea oră, ceea ce urmează nu mai ține de programare.

La ora 5:10 AM, Hotnews preia dezvăluirea făcută PressOne și publică un prim articol pe această temă. Ora este vizibilă în a doua captură, articolul îl găsiți aici: https://bit.ly/4psSFaR

În doar 26 de minute de la publicarea articolului de către PressOne, Hotnews reușește să scrie și să publice, la ora 05:26 AM, un amplu material despre biografia lui Radu Marinescu. Îl găsiți aici: https://bit.ly/4jEpIYm. Felicitări Vladimir Ionescu pentru viteză și complexitate. Ziaristul a reușit în doar 26 de minute, la acea oră imposibilă a dimineții, să consulte mai multe surse online și să scrie un articol coerent.

La ora 05:31 AM, în doar 31 de minute de la publicarea articolului din PressOne, Hotnews publică un nou articol amplu, documentat, o sinteză a scandalurilor de plagiat din guvernul României. Articolul aici: https://bit.ly/45H7IGX. Este o sinteză foarte bună, realizată în doar 31 de minute. Felicitări Ana Teșcan. Și eu lucrez repede, mai ales sub presiune, dar tot mi-ar fi dat câteva ore să strâng informațiile alea și să le și redactez. Chiar dacă aș fi rugat AI să mă ajute cu documentarea, tot aș fi pierdut timp cu verificarea și redactarea. Este uimitoare această tânără generație de ziariști, care se poate mișca atât de repede. Bravo!”, arată Hillerin.

„Iată că, în timp ce unii deplâng soarta presei, există, în România, redacții profesioniste care pot reacționa foarte rapid la un subiect de interes public. Hotnews, o redacție nu neapărat foarte numeroasă (oricum, nu atât de numeroasă pe cât erau redacțiile în urmă cu 10-15 ani), are cel puțin trei oameni (Maria Ionescu, Vladimir Ionescu și Ana Teșcan) care lucrează într-o noapte de duminică spre luni și preiau materiale, fac sinteze și scriu la ora 5:00 AM. Este îmbucurător, înseamnă că mai există speranță pentru presa din țara asta.

Unii vor spune că ar putea fi vorba despre o campanie coordonată pentru a lovi în ministrul Justiției, în contextul în care a început procedura de desemnare a viitorilor procurori șefi la PÎCCJ, DNA și DIICOT”, continuă jurnalistul.

„Ieșiți din obiceiul ăsta de a gândi în conspirații și cabale! Este pur și simplu profesionalism. Felicitări tuturor celor implicați!”

Potrivit jurnalistului, dacă acuzațiile de plagiat se adeveresc, ministrul Justiției trebuie să părăsească funcția.

„PS: Cum am spus și ieri: dacă domnul Marinescu a plagiat, nu prea are altă variantă decât să părăsească funcția. Așa cum a plecat domnul Moșteanu, în ciuda susținerii pe care o avea de la partid și de la premierul Bolojan, este normal să plece și domnul Marinescu. Fără duble măsuri!”, conchide Hillerin.

