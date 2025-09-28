Prima pagină » Actualitate » Patru clienți, AGRESAȚI de agenții de securitate ai un local din sectorul 3. Conflictul a început în interior și a escaldat în stradă

28 sept. 2025, 10:52, Actualitate
FOTO - Caracter ilustrativ

Patru clienți au fost agresați de agenți de securitate ai unui local din sectorul 3, în dimineața zilei de duminică, în urma unui conflict spontan.

Scandalul a început în interiorul localului, iar agenții de securitate au scos mai multe persoane afară, unde tensiunile s-au escaladat. Victimele au refuzat îngrijirile medicale.

Potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB), polițiștii Secției 27 au fost sesizați despre incident, print-un apel la 112, în jurul orei 04:15.

Toți cei implicați au fost conduși la sediul secției de poliție pentru audieri și luarea măsurilor legale.

Cercetările în acest caz continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, urmând ca unitatea de parchet competentă să fie sesizată.

FOTO – Caracter ilustrativ: Profimedia

