Sunt carismatice, profesioniste, joviale, visătoare, hotărâte dar și foarte studioase. Au visuri mari pe care sunt hotărâte să le împlinească. Fiecare își dorește, prin muncă și disciplină, să schimbe bucata ei de lume și să facă performanță în domenii care să ajute în viitor omenirea. Au țeluri mari, însă când crezi cu adevărat și când visul tău este, nici mai mult, nici mai puțin decât „să atingi spațiul cu mâna”, totul este posibil.

GÂNDUL a susținut demersul celor patru tinere, scriind despre povestea lor și despre apelul făcut de elevele care mai aveau nevoie de finanțare, pentru deplasarea la prestigioasa conferință din Florida, care le-a îndeplinit un vis și le-a dat putere să studieze mai departe. (Articolul integral AICI)

Echipa Paragon – formată din patru eleve ale Colegiului Național ”Sfântul Sava” din București – s-a întors cu mult entuziasm și dorință de a performa în continuare și de a-și depăși limitele de la Conferința Internațională de Dezvoltare Spațială din Orlando, organizată în luna iunie, în Florida, Statele Unite ale Americii.

Cele patru fete care „cuceresc” zi de zi spațiul au mărturisit pentru Gândul că această deplasare a fost un pas important în parcursul lor educațional, că le-a dat curaj de a crede în visul lor, oferindu-le oportunitatea de a cunoaște tineri de pe continente diferite, uniți de pasiuni comune sau personalități ale domeniului spațial.

Reamintim că lucrarea celor patru eleve din Echipa Paragon – „Așezări spațiale – Paragon”- i-a impresionat pe americanii din industria spațială, la concursul organizat de National Space Society – Gerard K. O’Neill Space Settlement Contest -, unde a fost premiată cu o remarcabilă Mențiune de Onoare.

Atunci, tinerele au reușit performanța de a pune proiectul lor pe locul IV, în competiție cu alte 4.900 de proiecte susținute de peste 26.000 de tineri din 25 de țări.

Multele ore de studii, entuziasmul, munca în echipă și perseverența celor patru eleve sunt o adevărată sursă de inspirație pentru tânăra generație, dar și cea mai frumoasă și mai onestă poveste despre a-ți atinge visul și de a crede cu tărie în el, indiferent de obstacole.

„Această conferință mi-a dat curaj să continui să visez îndrăzneț, să nu las teama să-mi eclipseze visurile”

Tinerele de la Colegiului Național ”Sfântul Sava” cred cu tărie în puterea muncii în echipă și în dorința de a-și consolida zi de zi cunoștințele. Fiecare își poartă visele și știu foarte bine ce drum profesional vor să urmeze.

Nu le așteaptă un an ușor, deoarece trei dintre fetele din echipa Paragon se pregătesc la anul pentru examenul de bacalaureat și pentru admiterea la facultate.

„Am văzut și am înțeles că și cele mai îndrăznețe visuri pot deveni realitate”

Adriana Drăgoi, una dintre cele patru eleve care alcătuiesc echipa Paragon, își dorește să studieze mai departe domeniul științelor, în special biologia, recunoscând că a fost mereu pasionată de științe și curioasă să afle mai multe lucruri despre lumea în care trăim.

„Participarea la Conferința Internațională de Dezvoltare Spațială din Orlando a fost o experiență cu adevărat inedită. Am avut ocazia să ascult discursuri interesante, spuse de persoane extrem de inteligente și culte, de exemplu un fost astronaut și un profesor de astronauți. Cel mai mult mi-a plăcut faptul că am avut posibilitatea să ne prezentăm proiectul în cadrul sesiunii de postere. Am avut astfel ocazia de a vorbi atât cu elevi străini – din Kazahstan, India – cât și cu adulți pasionați de cercetarea spațiului cosmic și de a ne împărtășii unii altora idei.

Cred că această deplasare ne-a lărgit orizonturile. Pentru prima oară, am avut ocazia să participăm la un eveniment atât de amplu și de important. Am cunoscut oameni inediți, ne-am conectat cu elevi din diverse zone ale lumii. Ne-am simțit minunat să facem parte dintr-un astfel de eveniment și să învățăm de la oameni din alte colțuri ale lumii. Mereu am fost pasionată de științe, am fost curioasă să aflu despre lumea în care trăim – o lume complexă și fascinantă.

Îmi doresc să studiez mai departe ceva din domeniul științelor, în special biologia. Această conferință mi-a dat curaj să continui să visez îndrăzneț, să nu las teama să-mi eclipseze visurile. Am întâlnit oameni minunați, care și-au îndeplinit visurile și au realizat lucruri incredibile pentru că au avut dorință, determinare, disciplină și curaj – curaj nu doar de a visa, dar și de a-și urmări visurile, de a munci pentru ele. Am văzut și am înțeles că și cele mai îndrăznețe visuri pot deveni realitate. Cu aceste gânduri vreau să îmi încep și eu parcursul academic de după liceu”, mărturisește Adriana Drăgoi.

„Vizita la Kennedy Space Center a fost o experiență de neuitat, de care m-am bucurat fiecare minut”

Andreea Cozeca își dorește o carieră în cercetare și se va îndrepta către Facultatea de Fizică. Se bucură de fiecare moment care o poate ajuta să-și consolideze cunoștințele și se pregătește pentru examenele de anul viitor, respectiv bacalaureatul și admiterea la facultate.

Tânăra a ținut să le mulțumească și profesorilor de la Colegiul „Sfântul Sava”, dar și tuturor celor care s-au implicat și au făcut posibilă deplasarea din iunie în SUA.

„Conferința a fost un câștig pentru întreaga echipă. Programul a fost încărcat, însă ne-am ales fiecare sesiunile la care am dorit să participăm. Un moment important a fost sesiunea de postere, unde am prezentat celor interesați proiectul nostru. De asemenea, am avut șansa să vedem și proiectele altor echipe. Am stat de vorbă cu ceilalți participanți si chiar am câteva contacte din India, Kazakhstan și de la alte licee din București si Brașov, cu care sper să țin legătura în continuare, având în vedere faptul că avem preocupări comune.

Iar vizita la Kennedy Space Center a fost o experiență de neuitat, de care m-am bucurat fiecare minut. Foarte multe informații, simulări și în final întâlnirea cu un astronaut. Deocamdată, nu am discutat despre un proiect viitor ca și echipă, însă dacă ar fi să continuăm, cu siguranță am putea îmbunătăți noul proiect, ca urmare a experienței avute in cadrul conferinței ISDC. Urmează însă un an mai greu pentru noi, având în vedere ca trebuie să ne pregătim pentru bacalaureat și pentru admiterea la facultate.

Eu îmi doresc o carieră în cercetare. Voi merge la Facultatea de Fizică. Mi-am propus acest lucru încă din clasa a șasea. Fizica este în tot ce ne înconjoară. Se intersectează cu alte științe, cum ar fi biologia și chimia. La Colegiul Național Sfântul Sava avem privilegiul să învățăm de la profesori dedicați și aș dori să-i menționez pe domnul Constantin Gavrilă ( fizică ), doamna Daniela Bogdan ( chimie ) și nu în ultimul rând pe doamna Violeta Petre ( biologie ). Mi-ar fi plăcut să studiem în liceu, cel puțin ca disciplină opțională, astronomie și astrofizică. Cred că muțti dintre colegii mei ar fi fost interesați. În final, nu pot să nu aduc în discuție faptul că participarea la acest eveniment nu ar fi fost posibilă fără ajutorul sponsorilor, cărora le mulțumesc pentru încredere și susținere”, a povestit și Andreea Cozeca.

„Conferința s-a încheiat, dar drumul nostru continuă – cu pași tot mai hotărâți”

Elena Păvăloaia își dorește să studieze matematica și informatica. Recunoaște însă, că dincolo de dorința de a învăța și de a acumula informații în zona profesională pe care vrea s-o urmeze – o inspiră să facă ceva concret pentru omenire.

„Conferința mi-a plăcut mult, mai ales datorită oamenilor. Am avut șansa să ascultăm doi astronauți povestind despre experiențele lor, iar ceea ce au împărtășit a fost cu adevărat captivant. Sunt convinsă că cel puțin un copil din sală a plecat de acolo visând să ajungă, într-o zi, printre ei. Am remarcat și cât de energici sunt americanii – este un fel de entuziasm molipsitor. Prezentarea noastră a fost o experiență aparte. Am întâlnit alți elevi pasionați, veniți din diverse țări, care ne-au prezentat idei proprii despre cum ar putea supraviețui oamenii în spațiu.

Unii dintre ei chiar ne-au provocat cu întrebări bune. Ne-am bucurat și de discuții cu profesori și mentori care au fost deschiși și foarte atenți – au analizat cu interes munca noastră și ne-au oferit feedback valoros. Mă bucur că am reușit să prezentăm un proiect solid, dar mai ales că am plecat de acolo cu dorința de a merge mai departe. Conferința s-a încheiat, dar drumul nostru continuă – cu pași tot mai hotărâți. Nu știu dacă vom mai avea ocazia să lucrăm împreună în aceeași formulă. Fiecare dintre noi are visuri diferite, iar timpul ne împinge în direcții tot mai clare. Trei dintre noi intră acum în clasa a XII-a.

Eu voi începe un an important, în care mă pregătesc pentru bacalaureat și pentru admiterea la facultate. Îmi doresc să studiez matematică și informatică, dar nu doar ca să învăț – ci pentru a crea, a contribui. Sunt tot mai atrasă de zona de cercetare și cred că nu trebuie să aștept să termin facultatea pentru a începe. Poate chiar de acum pot face pași concreți în direcția asta. Singura mea dorință este ca totul să meargă bine. Vreau să știu multe și vreau să fac ceva important pentru omenire. Poate va fi legat de spațiu, poate nu. Poate ca voi lucra într-un domeniu complet diferit. Cred ca totul se leagă oricum. Dacă lucrurile îmi merg bine, sigur o contribuție de-a mea, chiar și una mică, va pune bazele unei mari călătorii”, mărturisește și Elena Păvăloaia.

„Știu ca orice efort trece mai ușor atunci când faci ceea ce iubești”

Anastasia Coman susține că își va îndrepta atenția către domeniul științei. Este recunoscătoare pentru momentele de la conferința din Orlando și mărturisește că această experiență a arătat că lucrul în echipă poate fi plin de recompense binemeritate, atunci când există o bună cooperare și când fiecare scoate cea mai bună parte a lui.

Anastasia își dorește să continuie și cu studiul muzicii, recunoscând că pentru ea pianul a reprezentat un mod de a scoate la suprafața și latura sa artistică, vie, colorată și bucuria de a descoperi lumea cu alți ochi.

În plus, eleva de la Colegiul Sfântul Sava s-a înscris la clubul de medicină, Savamed, unde a realizat disecții fascinante, dar și noi posibilități pentru parcursul său educațional.

Mărturisește că este norocoasă, deoarece părinții ei îi sunt aproape în această poveste fascinantă, concretizată uneori cu multe eforturi, care pălesc însă atunci când faci ceea ce iubești și când te dedici unui crez nobil.

„Participarea la Conferința Internațională de Dezvoltare Spațială a reprezentat o experiență de neuitat pentru fiecare dintre noi. Ne-am susținut proiectul cu mândrie într-un mediu academic, deosebit. Am avut oportunitatea de a ne împărtăși ideile asupra vieții în spațiu cu elevi și profesori din toată lumea: India, Kazahstan, Canada, colegi de-ai noștri, din București și Brașov. Acești tineri ne-au fascinant prin entuziasmul și creativitatea cu care și-au conceput proiectele, dar mai ales prin curiozitatea și interesul demonstrat în fiecare activitate a conferinței.

Momentan ne pregătim pentru anii de liceu ce urmează, aceștia vor fi plini de examinări pentru care trebuie să învățăm și asupra carora trebuie să ne concentrăm, însă cu siguranță ne-ar face plăcere să lucrăm împreună din nou dacă timpul ne va permite. Aceasta experiență ne-a arătat că lucrul în echipă poate fi plin de recompense binemeritate, atunci când toată lumea cooperează și fiecare aduce în cadrul proiectului o parte unică, ceea ce îl reprezintă. După primii doi ani în Colegiul Național Sfântul Sava și ca urmare a participării la activitățile organizate de cluburile liceului meu, am decis că îmi voi îndrepta atenția către domeniul științei.

În același timp, țin nespus să continui studiul muzicii, deoarece, pentru mine, pianul a reprezentat din totdeauna un mijloc de a mă exprima artistic și o modalitate de a percepe și a descoperi lumea într-un mod mai viu, mai colorat. Evenimentele organizate de colegii și profesorii noștri sunt concepute pentru a ne oferi o viziune mai clara asupra viitorul nostru.

An de an, prezint la spectacolele organizate de SavArt momente artistice de pian și de fiecare data încerc să îmi aduc repertoriul la un nou nivel. Este o placere nespusă să pot să împărtășesc cu ceilalți colegi interpretări ale unor piese clasice compuse de Mozart, Liszt și Chopin, și să mă aflu într-un mediu care îi încurajează pe tineri să fie polivalenți, să-și cultive atât latura teoretică, cât și cea artistică”, a conchis Anastasia Coman.

