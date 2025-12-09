Pavel Bartoș, despre rolul de tată. ”Este o meserie în care te perfecționezi”

Pavel Bartoș, în vârstă de 50 de ani, a vorbit despre rolul de tată. ”Este o meserie în care te perfecționezi”, a comentat actorul.



Pavel Bartoș are o familie foarte frumoasă. Actorul și prezentatorul de televiziune formează un cuplu extraordinar cu soția sa, Anca, împreună cu care are trei fiice: Eva, Sofia și Rita.

Pavel Bartoș a vorbit despre familia sa, în special despre cele trei fete ale sale pentru spynews.ro. Actorul a menționat că este un părinte care se adaptează situației și care învață să aibă răbdare.

Pavel Bartoș, despre rolul de tată. ”Sunt un tătic care învață să aibă răbdare în continuare”

”Sunt un tătic care se adaptează situației, sunt un tătic care învață să aibă răbdare în continuare, sunt mult mai experimentat decât eram acum 21 de ani, când s-a născut prima fetiță, Eva”, a declarat Pavel Bartoș.

”Vreau să fiu un tătic bun pentru ele, atâta tot. Și încerc… Acesta este o meserie în care te perfecționezi, până o să dau mâna cu Sfântul Petru”, a adăugat acesta.