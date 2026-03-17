Lovitură dură pentru naționala României. Jucătorul de bază al lui Lucescu s-a accidentat și ar putea rata barajul cu Turcia. Ce verdict au dat medicii

Mircea Lucescu are probleme de lot înaintea meciului pe care România îl va disputa cu Turcia. Marius Marin s-a accidentat în timpul partidei câștigate de Pisa cu 3-1 împotriva celor de la Cagliari și are șanse mari să rateze barajul pentru calificarea la Cupa Mondială, notează presa din Italia. Titularizat de Oscar Hiljemark, mijlocașul român a fost nevoit să iasă de pe teren după doar 16 minute, în momentul în care echipa sa conducea cu 1-0.

Fotbalistul a acuzat probleme la genunchi încă din prima repriză. Deși stafful medical a intervenit inițial pe marginea terenului pentru a-i stabiliza situația, Marin nu a mai putut continua jocul și a fost schimbat.

Marius Marin, al patrulea jucător român indisponibil pentru barajul cu Turcia

Potrivit sursei citate, primele informații indică o posibilă afectare a ligamentului colateral, însă diagnosticul exact va fi stabilit în urma unor investigații medicale detaliate. Până atunci, este aproape sigur că românul va lipsi din următorul meci al celor de la Pisa, contra lui Como, potrivit presei italiene.

Marius Marin devine astfel al patrulea internațional român indisponibil din cauza accidentărilor, după Denis Drăguș, Alex Chipciu și Louis Munteanu. În cazul lui Drăguș, acesta era oricum indisponibil din cauza unei suspendări.

Accidentarea vine într-un moment complicat și pentru echipa națională a României, existând riscul ca mijlocașul să rateze barajul pentru Cupa Mondială, dar și meciurile din preliminarii.

Situația medicală ar putea avea impact și asupra viitorului său la nivel de club. Directorul sportiv al Sevilla FC, Antonio Cordon, era așteptat în Italia pentru a discuta transferul lui Marin în Andaluzia la finalul sezonului, însă accidentarea ar putea amâna sau modifica negocierile, în funcție de verdictul medicilor.

Marin a fost titular în patru dintre ultimele cinci meciuri ale naționalei României, cu Bosnia, Austria, Cipru și în amicalul cu Canada. Singura partidă în care a început pe bancă a fost cea cu Moldova, câștigată de „tricolori” cu 2-1. Până în prezent, mijlocașul are 36 de selecții pentru prima reprezentativă.

AUTORUL RECOMANDĂ