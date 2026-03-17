U Cluj a învins CFR în derby. Iuliu Mureșan face anunțul despre situația lui Daniel Pancu

17 mart. 2026, 08:29, Sport
U Cluj a câștigat meciul cu CFR, 2-1, în prima etapă a play-off-ului. Au marcat Jovo Lukic (4), Oucasse Mendy (90), respectiv Lorenzo Biliboc (1) și alb-negrii au oprit seria de 11 victorii ale celor din Gruia, un record al Superligii.

Rapid conduce în clasament, 31 de puncte, urmează U Cluj (30), Universitatea Craiova (30), FC Argeş (28), CFR Cluj (27) şi Dinamo (26).

Au jucat echipele:

U CLUJ: Gertmonas – Mikanovic, Iulian Cristea, Coubiş, Chinteş (El Sawy 82) – Nistor (Stanojev 73), Bic, Drammeh – O. Mendy (A. Gheorghiţă 90+4), Lukic, Macalou. ANTRENOR: Cristiano Bergodi

CFR CLUJ: M. Popa – Braun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Muhar, Djokovic – Cordea (Al. Păun 65), Korenica, Biliboc – Alibek Aliev (Slimani 88). ANTRENOR: Daniel Pancu

Iuliu Mureșan, președintele CFR-ului, a declarat la Digi Sport despre meci: „Trebuia să se întâmple la un moment dat, să ne oprim din seria de victorii. Au mai fost perioade cu 7-8 victorii, inevitabil venea și o înfrângere. Nu schimbă foarte mult, suntem la 4 puncte de Rapid, cu care jucăm vineri. Dacă ne revenim și câștigăm, lucrurile sunt foarte bune. Până la final mai sunt 9 etape, se poate întâmpla orice. Nu cred că putea Popa să facă mai mult la goluri. A și scos o minge de sub bară, este un portar bun, apără bine. Lukic a făcut un meci senzațional, ai noștri nu au putut să îl neutralizeze. Nu i se poate reproșa lui Popa. Puteau să fie mai atenți fundașii. Au stat lângă Mendy și au plecat lângă Lukic înainte să vină centrarea. Dacă rămâneau acolo, probabil că nu se întâmpla nimic. Un meci frumos, cum nu prea s-a mai văzut, ca în minutul 4 să fie deja 1-1. Biliboc e un jucător fantastic. Parcă în repriza a doua a jucat mai bine U Cluj, și-au dorit mai mult. Nu am mai ținut mijlocul, asta a fost problema. Biliboc, când a intrat, a adus plusul. Alți jucători, când au intrat ca rezerve, nu au reușit asta. Lotul nostru este mare. Am ajuns de la locul 14 în lupta la titlu”.

Noi i-am oferit o prelungire lui Pancu, am declarat și eu, și Neluțu Varga. Ne-a spus foarte clar că el are contract, că trebuie să îi prelungim dacă ne calificăm într-o cupă europeană. Tragem să reușim. Oricum nu o să îl lăsăm, îi propunem prelungirea. Sigur nu mai e valabilă acea declarație a lui, că nu suntem pe aceeași lungime de undă – Mureșan despre situația lui Daniel Pancu

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe