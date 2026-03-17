Prima pagină » Știri externe » Cum ar fi scăpat Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului, din bombardamentele israeliene. „A ieșit să facă ceva și trebuia să se întoarcă”

Cum ar fi scăpat Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului, din bombardamentele israeliene. „A ieșit să facă ceva și trebuia să se întoarcă”

Mihai Tănase
17 mart. 2026, 08:02, Știri externe
Cum ar fi scăpat Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului, din bombardamentele israeliene. „A ieșit să facă ceva și trebuia să se întoarcă”

Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului, ar fi scăpat cu viață „ca prin urechile acului” chiar în ultimul moment în timpul unui atacului aerian devastator lansat de Israel, care a vizat direct complexul în care locuia alături de tatăl său, Ali Khamenei.

Potrivit unei înregistrări audio intrate în posesia publicației The Telegraph, Mojtaba Khamenei a ieșit în grădină „să facă ceva” cu doar câteva minute înainte ca rachetele balistice israeliene Blue Sparrow să lovească locuința sa, pe 28 februarie, la ora locală 9:32.

În același raid au fost uciși Ali Khamenei, șeful IRGC Mohammad Pakpour și ministrul Apărării Aziz Nasirzadeh.

Detalii cutremurătoare din interiorul palatului lui Khamenei

Mazaher Hosseini, șeful protocolului din biroul liderului suprem, a oferit prima relatare detaliată a tragediei.

„Voia lui Dumnezeu a fost ca Mojtaba să iasă în curte să facă ceva și apoi să se întoarcă. Era afară și se îndrepta spre etaj când au lovit clădirea cu un proiectil. Soția sa, doamna Haddad, a fost ucisă pe loc.”, a afirmat el.

Atenție! Urmează detalii cu un puternic impact emoțional

În urma atacului, Mojtaba Khamenei a fost rănit la picior, însă familia sa a fost lovită crunt. Soția și fiul său au murit pe loc, iar cumnatul său a fost decapitat. De asemenea, trupul lui Mohammad Shirazi, șeful biroului militar, a fost „făcut bucăți”.

„Acești diavoli (armatele SUA și Israel n.red) luaseră în considerare mai multe locații din complexul de birouri pentru a ataca, una dintre ele era locuința liderului suprem. Au lovit acea locație cu trei rachete.”, a adăugat Hosseini.

De la momentul atacului, Mojtaba Khamenei nu a mai apărut în public. Singura sa intervenție a fost un mesaj scris, citit la televiziunea de stat, fapt care a alimentat speculațiile privind starea sa reală de sănătate. Un oficial iranian a declarat că nici măcar comandanții militari nu au informații clare despre liderul suprem: „comandanții nu au nicio veste despre el”.

În același timp, evaluările serviciilor secrete americane indică faptul că Ali Khamenei avea rezerve serioase în privința succesiunii fiului său, pe care îl considera „nu foarte inteligent” și „necalificat pentru a fi lider”.

Surse din Iran susțin că alegerea lui Mojtaba ar fi fost făcută chiar împotriva voinței fostului lider suprem: „Mojtaba a fost ales, dar este împotriva voinței liderului suprem și poate chiar și împotriva propriei sale voințe. Încă nu am auzit nimic de la el”.

