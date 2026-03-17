Frații Tate nu pot fi extrădați din Hong Kong fără o cerere din partea României sau a Regatului Unit. Ce au transmis Andrew și Tristan Tate

17 mart. 2026, 09:05, Actualitate
Andrew și Tristan Tate nu pot fi extrădați în Marea Britanie sau România, unde sunt urmăriți penal, fără cereri oficiale din partea guvernelor respective, relatează Mediafax.

Legiuitorii din Hong Kong au respins, de asemenea, afirmațiile potrivit cărora orașul ar fi devenit un refugiu pentru fugari în urma suspendării, în 2020, a tratatelor de extrădare cu mai multe țări occidentale, inclusiv Marea Britanie, potrivit South China Morning Post.

Influencerii controversați au intrat în Hong Kong în weekend

Andrew, în vârstă de 39 de ani, a răspuns luni pe rețelele de socializare, respingând cererile de extrădare. „Dacă Anglia nu mă extrădează în curând, va trebui să zbor acolo singur și cred că contribuabilii ar trebui să-mi plătească biletul de avion dacă guvernul vrea atât de mult să discute cu mine”, a scris el.

Videoclipurile distribuite pe rețelele de socializare îi arătau pe frați înconjurați de mulțime în Lan Kwai Fong, unde spectatorii erau văzuți făcând fotografii și selfie-uri cu ei.

O sursă apropiată familiei Tate a declarat pentru South China Morning Post că frații „și-au dorit dintotdeauna să viziteze Hong Kong” și ar putea avea interese de afaceri în oraș.

Frații nu pot fi extrădați fără solicitări din partea Regatului Unit sau a României

Deputatul Joe Chan Cho-kwong, fost ofițer de poliție, a declarat că forțele de ordine nu pot aresta sau extrăda frații fără solicitări din partea Regatului Unit sau a României.

„Există totuși mecanisme, deoarece acestea ar putea contacta poliția din Hong Kong prin intermediul Interpolului. Dacă Marea Britanie și România nu fac acest lucru, poliția din Hong Kong nu poate face nimic”, a spus el.

Hong Kong nu are un tratat de extrădare cu România, iar acordul său cu Marea Britanie a fost suspendat după ce Beijingul a impus legea privind securitatea națională asupra Hong Kongului în 2020.

Guvernul britanic a propus anul trecut restabilirea unei forme de cooperare în materie de extrădare „de la caz la caz”.

Întrebat dacă poliția din Hong Kong a primit vreo cerere de cooperare sau de asistență în materie de extrădare legată de cazul fraților Tate, un purtător de cuvânt al forțelor de ordine a declarat luni că ofițerii colaborează în mod regulat cu omologii din China continentală și din străinătate prin canalele stabilite pentru a face schimb de informații.

Printre cei care au distribuit fotografii făcute împreună cu frații Tate s-a numărat și avocatul David Fenn, care i-a apărat online, afirmând că frații nu au fost condamnați și că, prin urmare, sunt „nevinovați până la proba contrarie”.

Fenn l-a reprezentat pe controversatul influencer local Joseph Lam Chok în cazul său de presupusă fraudă și spălare de bani legat de platforma de criptomonede JPEX, care a fost amânat până în iunie.

Cei doi frați au călătorit la Dubai la începutul lunii martie

Postările lui Andrew Tate pe rețelele de socializare arată că el și Tristan, în vârstă de 37 de ani, au călătorit la Dubai la începutul acestei luni, când orașul din Emiratele Arabe Unite se confrunta cu atacuri cu rachete și drone din partea Teheranului, pe fondul războiului în curs dintre SUA și Israel împotriva Iranului. Într-o postare, el i-a batjocorit pe cei care fugeau din Dubai în timpul atacurilor, numindu-i „lași”.

Tate, care se autodescrie drept misogin, și fratele său fac obiectul unor acuzații penale atât în România, cât și în Regatul Unit, precum și al unor acțiuni civile în despăgubiri.

Aceștia au fost arestați în România în decembrie 2022 și puși sub acuzare în iunie 2023 pentru viol, trafic de persoane și constituire de grupare organizată de criminalitate.

Procurorii români le-au ridicat restricțiile de călătorie anul trecut, iar frații Tate au călătorit de atunci în Statele Unite și în alte țări.

Citește și

FLASH NEWS Ministrul Agriculturii a semnat un acord pentru exportul de alimente românești către China: „Deschidem cea mai mare piață din lume”
12:38
Ministrul Agriculturii a semnat un acord pentru exportul de alimente românești către China: „Deschidem cea mai mare piață din lume”
REACȚIE Năsui susține că la Ministerul Dezvoltării cheltuielile „scad” crescând. „Propaganda bate realitatea în comisia pentru buget”
12:26
Năsui susține că la Ministerul Dezvoltării cheltuielile „scad” crescând. „Propaganda bate realitatea în comisia pentru buget”
FLASH NEWS Călin Georgescu, la ieșirea din sediul Poliției Buftea: ”Semnalez că agricultura românească este într-un mare pericol”
11:36
Călin Georgescu, la ieșirea din sediul Poliției Buftea: ”Semnalez că agricultura românească este într-un mare pericol”
EDUCAȚIE Ce subiecte au primit elevii la simularea pentru Evaluarea Națională la matematică
11:24
Ce subiecte au primit elevii la simularea pentru Evaluarea Națională la matematică
CONTROVERSĂ Percheziții în Prahova: firme de gestionare a deșeurilor și persoane, suspecte că au deversat ilegal deșeuri într-un râu din Ploiești
11:07
Percheziții în Prahova: firme de gestionare a deșeurilor și persoane, suspecte că au deversat ilegal deșeuri într-un râu din Ploiești
REVOLTĂTOR Caz revoltător într-o școală din Bihor. Elevii îl acuză pe director că îi pipăie și le trimite mesaje indecente
11:04
Caz revoltător într-o școală din Bihor. Elevii îl acuză pe director că îi pipăie și le trimite mesaje indecente
Mediafax
Alexandru Nazare despre scumpirea carburanților: „Sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează situația. Analiza a fost transmisă Guvernului” / Ce spune despre aderarea la OCDE
Digi24
După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi onoarea mea”
Cancan.ro
Job-ul plătit cu 4.000 de euro pentru care nu se înghesuie nimeni. Domeniul care aduce bani frumoși
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
De ce aleg românii Japonia: avantajele și capcanele vieții într-una dintre cele mai bogate țări din lume
Mediafax
Monica Macovei nu mai vrea să presteze muncă în folosul comunității
Click
Destinația de vis care i-a cucerit pe doi vloggeri români: „Ne-am dorit mult să vedem țara a cerului etern albastru și a războinicilor lui Ginghis Han”
Digi24
„Mini-armata” de angajați falși a lui Kim Jong Un a invadat Europa. Cum s-au infiltrat agenții nord-coreeni în marile companii de IT
Cancan.ro
Cum a aflat Rareș Cojoc că Andreea Popescu îl înșela cu Dan Alexa. Suspiciunile s-au confirmat în cel mai dur mod
Ce se întâmplă doctore
Boala GRAVĂ de care suferă actrița care a apărut în baston la Oscar! Doctorii au sfătuit-o să se pregătească de moarte!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
BYD ATTO 2 DM-i: SUV-ul plug-in hybrid care promite peste 1.000 km autonomie
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Cireșele dulci și închise la culoare ar putea ajuta la încetinirea cancerului mamar agresiv, sugerează un studiu efectuat pe șoareci
VIDEO Ion Cristoiu: Avem deja un învins în Războiul America-Iran: Alianța Transatlantică
12:26
Ion Cristoiu: Avem deja un învins în Războiul America-Iran: Alianța Transatlantică
RELIGIE Ce înseamnă postul aspru sau postul uscat. Zilele în care se consumă hrană uscată
12:23
Ce înseamnă postul aspru sau postul uscat. Zilele în care se consumă hrană uscată
ANUNȚ Comunicat de presă | CAIR cere Guvernului consultări cu antreprenorii români după concluziile studiului OCDE
12:15
Comunicat de presă | CAIR cere Guvernului consultări cu antreprenorii români după concluziile studiului OCDE
FLASH NEWS Anchetă a Pentagonului. Un general al armatei SUA a uitat, într-un tren, hărți secrete legate de Ucraina și a suferit o comoție cerebrală, după ce a băut alcool în exces la o cină din Kiev. Ce ar fi consumat
12:09
Anchetă a Pentagonului. Un general al armatei SUA a uitat, într-un tren, hărți secrete legate de Ucraina și a suferit o comoție cerebrală, după ce a băut alcool în exces la o cină din Kiev. Ce ar fi consumat
SPORT 400 de copii, 32 de echipe și două zile de hochei la Kids Cup 2026
11:52
400 de copii, 32 de echipe și două zile de hochei la Kids Cup 2026
CONTROVERSĂ Europa îi spune „nu” lui Trump în privința trimiterii de nave de război în Strâmtoarea Ormuz: „Nu ne șantajați! Acesta nu este războiul nostru”
11:42
Europa îi spune „nu” lui Trump în privința trimiterii de nave de război în Strâmtoarea Ormuz: „Nu ne șantajați! Acesta nu este războiul nostru”

Cele mai noi

Trimite acest link pe