Andrew și Tristan Tate nu pot fi extrădați în Marea Britanie sau România, unde sunt urmăriți penal, fără cereri oficiale din partea guvernelor respective, relatează Mediafax.

Legiuitorii din Hong Kong au respins, de asemenea, afirmațiile potrivit cărora orașul ar fi devenit un refugiu pentru fugari în urma suspendării, în 2020, a tratatelor de extrădare cu mai multe țări occidentale, inclusiv Marea Britanie, potrivit South China Morning Post.

Influencerii controversați au intrat în Hong Kong în weekend

Andrew, în vârstă de 39 de ani, a răspuns luni pe rețelele de socializare, respingând cererile de extrădare. „Dacă Anglia nu mă extrădează în curând, va trebui să zbor acolo singur și cred că contribuabilii ar trebui să-mi plătească biletul de avion dacă guvernul vrea atât de mult să discute cu mine”, a scris el.

Videoclipurile distribuite pe rețelele de socializare îi arătau pe frați înconjurați de mulțime în Lan Kwai Fong, unde spectatorii erau văzuți făcând fotografii și selfie-uri cu ei.

O sursă apropiată familiei Tate a declarat pentru South China Morning Post că frații „și-au dorit dintotdeauna să viziteze Hong Kong” și ar putea avea interese de afaceri în oraș.

Frații nu pot fi extrădați fără solicitări din partea Regatului Unit sau a României

Deputatul Joe Chan Cho-kwong, fost ofițer de poliție, a declarat că forțele de ordine nu pot aresta sau extrăda frații fără solicitări din partea Regatului Unit sau a României.

„Există totuși mecanisme, deoarece acestea ar putea contacta poliția din Hong Kong prin intermediul Interpolului. Dacă Marea Britanie și România nu fac acest lucru, poliția din Hong Kong nu poate face nimic”, a spus el.

Hong Kong nu are un tratat de extrădare cu România, iar acordul său cu Marea Britanie a fost suspendat după ce Beijingul a impus legea privind securitatea națională asupra Hong Kongului în 2020.

Guvernul britanic a propus anul trecut restabilirea unei forme de cooperare în materie de extrădare „de la caz la caz”.

Întrebat dacă poliția din Hong Kong a primit vreo cerere de cooperare sau de asistență în materie de extrădare legată de cazul fraților Tate, un purtător de cuvânt al forțelor de ordine a declarat luni că ofițerii colaborează în mod regulat cu omologii din China continentală și din străinătate prin canalele stabilite pentru a face schimb de informații.

Printre cei care au distribuit fotografii făcute împreună cu frații Tate s-a numărat și avocatul David Fenn, care i-a apărat online, afirmând că frații nu au fost condamnați și că, prin urmare, sunt „nevinovați până la proba contrarie”.

Fenn l-a reprezentat pe controversatul influencer local Joseph Lam Chok în cazul său de presupusă fraudă și spălare de bani legat de platforma de criptomonede JPEX, care a fost amânat până în iunie.

Cei doi frați au călătorit la Dubai la începutul lunii martie

Postările lui Andrew Tate pe rețelele de socializare arată că el și Tristan, în vârstă de 37 de ani, au călătorit la Dubai la începutul acestei luni, când orașul din Emiratele Arabe Unite se confrunta cu atacuri cu rachete și drone din partea Teheranului, pe fondul războiului în curs dintre SUA și Israel împotriva Iranului. Într-o postare, el i-a batjocorit pe cei care fugeau din Dubai în timpul atacurilor, numindu-i „lași”.

Tate, care se autodescrie drept misogin, și fratele său fac obiectul unor acuzații penale atât în România, cât și în Regatul Unit, precum și al unor acțiuni civile în despăgubiri.

Aceștia au fost arestați în România în decembrie 2022 și puși sub acuzare în iunie 2023 pentru viol, trafic de persoane și constituire de grupare organizată de criminalitate.

Procurorii români le-au ridicat restricțiile de călătorie anul trecut, iar frații Tate au călătorit de atunci în Statele Unite și în alte țări.

