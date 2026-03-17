Trump cere Chinei amânarea vizitei cu o lună pe fondul escaladării războiului din Orient. Mizele întâlnirii Trump și Xi

Mihai Tănase
17 mart. 2026, 09:31, Știri externe
Președintele Donald Trump a anunțat că a cerut Chinei amânarea vizitei sale de stat, programată inițial între 31 martie și 2 aprilie, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

Liderul de la Casa Albă a transmis că își dorește să rămână în SUA în această perioadă critică, chiar dacă relațiile cu Beijingul rămân stabile, scrie CNN.

„Vreau să fiu aici din cauza războiului” din Orientul Mijlociu, a declarat Donald Trump în Biroul Oval. „Am cerut amânarea acesteia cu aproximativ o lună”.

Amânarea vizitei vine într-un context tensionat, în care China nu a răspuns solicitărilor Washingtonului de a trimite nave militare pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, blocată de Iran. Deși secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a invocat motive „logistice”, analiștii consideră că întâlnirea nu ar fi produs rezultate concrete în acest moment.

Beijingul nu a confirmat oficial organizarea summitului Trump – Xi, iar diplomația chineză a evitat să comenteze direct impactul conflictului asupra vizitei.

„Anul acesta este într-adevăr un an important pentru relațiile dintre China și SUA – agenda schimburilor la nivel înalt cu SUA este pe masă. Ceea ce este necesar este ca ambele părți să facă pregătiri minuțioase, să creeze un mediu propice, să gestioneze diferențele existente și să elimine perturbările inutile”, a transmis ministrul de externe Wang Yi.

Mizele întâlnirii Trump – Xi

Atunci când va avea loc, întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping este așteptată să se concentreze pe subiecte sensibile precum tarifele comerciale, accesul Chinei la microcipuri avansate, conflictul de Orient și situația din Taiwan.

În același timp, Beijingul ar putea interpreta amânarea ca un semnal că administrația americană consideră conflictul cu Iranul unul de durată.

China a condamnat ferm ofensiva SUA și Israel împotriva Iranului, iar evoluțiile din regiune complică și mai mult relația dintre cele două mari puteri.

