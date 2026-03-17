Prima pagină » Actualitate » Emiratele Arabe Unite își închid spațiul aerian după atacuri atribuite Iranului, în timp ce Israelul bombardează Teheranul

17 mart. 2026, 08:25, Actualitate
Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au suspendat temporar traficul aerian după ce armata a raportat amenințări directe din partea unor rachete și drone iraniene. Explozii au fost auzite deasupra Dubaiului, în timp ce sistemele de apărare au interceptat proiectilele, potrivit Mediafax. 

Autoritățile au anunțat ulterior că situația s-a stabilizat, iar zborurile au fost reluate, mai arată AP. Un nou atac cu dronă a provocat și un incendiu într-un depozit de combustibil din emiratul Fujairah. Pănă acum nu au fost raportate victime.

Armata israeliană a anunțat lansarea unui nou val de atacuri asupra capitalei iraniene Teheran. În același timp au fost atacate poziții ale grupării Hezbollah din Beirut. Loviturile vin în contextul în care Iranul a lansat mai multe salve de rachete către Israel. Au fost vizate Tel Avivul și alte zone strategice.

În Liban, conflictul a dus deja la strămutarea a peste un milion de persoane, în timp ce bilanțul victimelor continuă să crească.

Riscuri majore pentru piața globală a energiei, în urma tensiunilor din regiune

Conflictul a început pe 28 februarie, iar, de la începutul acestuia, Iranul a atacat nu doar Israelul, ci și baze americane și infrastructură energetică din statele din Golf. În Israel, fragmente de rachete interceptate au căzut în Ierusalim. Fragmentele au ajuns inclusiv în apropierea unor locuri sacre importante pentru creștini, musulmani și evrei. Acesta este un eveniment rar care amplifică tensiunile religioase și politice.

Situația din regiune afectează direct transportul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz. Ruta este esențială, pe aici trece aproximativ 20% din petrolul mondial. Atacurile asupra navelor comerciale au redus drastic traficul, iar prețul petrolului Brent a depășit pragul de 100 de dolari pe baril.

Președintele SUA, Donald Trump, a cerut mai multor state să trimită nave militare pentru a securiza ruta, însă până în prezent nu au fost anunțate angajamente clare. Potrivit autorităților iraniene, peste 1.300 de persoane au murit în urma atacurilor, în timp ce Israelul susține că a lovit mii de ținte militare și a distrus o mare parte din capacitățile de apărare ale Iranului. În Israel, cel puțin 12 persoane au fost ucise de atacurile iraniene, iar conflictul continuă să se extindă.

AUTORUL RECOMANDĂ

Ruşii au bombardat iar infrastructura ucraineană de la graniţele cu România. La Plauru au căzut fragmente de dronă. Două avioane F-16 au decolat de la Fetești

🚨 Lupte în Orient, ziua 18: Ambasada SUA din Irak, lovită după un atac cu drone. Trump spune că a testat reacția NATO pe tema Ormuz: „Nu avem nevoie”

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe