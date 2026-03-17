Cristiano Bergodi s-a întors pe banca tehnică a lui U Cluj după suspendarea de o lună primită în urma incidentelor de la meciul precedent cu CFR.

U Cluj a învins rivala CFR, 2-1, în partida de luni seara, din prima etapă a play-off-ului. Echipa italianului a revenit după ce formația din Gruia a condus cu 1-0 din minutul 1, Lorenzo Biliboc marcând cel mai rapid gol din acest sezon.

Formația lui Cristiano Bergodi e la un punct de Rapid, care conduce în clasament, 31 de puncte. Universitatea Craiova e pe locul trei și urmează FC Argeș, CFR Cluj și Dinamo.

Cristiano Bergodi s-a întors victorios pe banca lui U Cluj și surprinde: „Nu putem visa cine ştie ce”

„Îi felicit în primul rând, pe jucătorii mei. Au făcut un meci foarte bun. Să revii de la 1-0 nu e pentru toate echipele, bine că am dat gol repede şi am egalat. Prima repriză a fost echilibrată, iar după a doua repriză cred că am meritat victoria. Am avut ocazii importante. Am întâlnit o echipă foarte bună, cu un parcurs foarte bun. Cred eu că am făcut un meci important. Am arătat caracter, dorinţă. Mă bucur pentru băieţi. Sunt foarte importante aceste aspecte, lucrăm faze fixe, este important. Oricum, un antrenor trebuie să antreneze şi atacuri poziţionale, nu ştii ce echipă găseşti. În prima repriză a fost echilibru. Echipa asta va juca cu toate celelalte echipe pentru primele trei locuri, să revenim în cupele europene.

Se poate spune că e o luptă, că toate echipele au aceleaşi şanse. Noi nu vom vorbi niciodată de titlu. Se pune presiune pe jucători, trebuie să jucăm cât mai bine în fiecare meci. Noi am câştigat acum, Dinamo a pierdut, dar toate echipele sunt bune. Nu putem visa cine ştie ce, sunt 9 meciuri, 27 de puncte, se poate întâmpla orice”, a declarat Cristiano Bergodi, la Prima Sport.