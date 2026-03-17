Prima pagină » Știri externe » Ministrul de interne al Venezuelei îl sfidează pe Trump: Regimul chavist rămâne puternic, în ciuda capturării lui Nicolas Maduro

Ministrul de interne al Venezuelei îl sfidează pe Trump: Regimul chavist rămâne puternic, în ciuda capturării lui Nicolas Maduro

Mihai Tănase
17 mart. 2026, 09:10, Știri externe
Ministrul de interne al Venezuelei îl sfidează pe Trump: Regimul chavist rămâne puternic, în ciuda capturării lui Nicolas Maduro
Ministrul de interne al Venezuelei, Diosdado Cabello - Foto: Mediafax foto

Chavismul, doctrina socialistă care domină Venezuela de peste două decenii, nu este „încolțit”, susține ministrul de interne Diosdado Cabello, una dintre cele mai influente figuri ale regimului de la Caracas, sfidându-l astfel pe președintele Donald Trump, care susținea că SUA vor „conduce” națiunea latină până la alegerea unui nou președinte pe cale democratică.

Ministrul de interne al Venezuelei, Diosdado Cabello, susține că regimul chavist rămâne puternic, în ciuda capturării lui Nicolás Maduro de către SUA și a reformelor impuse sub presiunea Washingtonului.

În prezent, țara este condusă de președinta interimară Delcy Rodriguez, care a început o serie de reforme economice și politice, inclusiv deschiderea sectorului petrolier către investitori privați și adoptarea unei legi a amnistiei pentru deținuții politici, potrivit Swissinfo.ch.

În fața susținătorilor adunați la un miting în orașul Trujillo, Diosdado Cabello a respins ideea că mișcarea ar fi slăbită. Oficialul venezuelean a insistat că regimul continuă să controleze țara.

„Cred ei că chavismul este pe cale să dispară? Cred ei că chavismul este pus încolțit? Chavismul este în stradă și înfruntă situația.

Realitatea îi lovește puternic, pentru că aici, în Venezuela, chavismul este încă cel care guvernează și continuă să guverneze Revoluția bolivariană, având-o în frunte pe sora noastră Delcy Rodriguez, care se bucură de sprijinul poporului în fața acestei situații dificile” a spus acesta, într-un ton ironic.

Ce s-a întâmplat cu Venezuela după căderea lui Maduro

După înlăturarea lui Maduro, autoritățile de la Caracas au început o apropiere de Washington, inclusiv prin reluarea relațiilor diplomatice și adoptarea unor măsuri economice majore. Delcy Rodriguez a redus unele programe sociale și a promis reforme în sectorul minier și în sistemul judiciar, încercând să stabilizeze economia și să atragă investiții externe.

În același timp, Cabello a făcut apel la unitate în jurul noii conduceri:

„Să continuăm să fim solidari și loiali cu sora noastră, președinta Delcy. Să continuăm să-i sprijinim cu rugăciunile noastre pe fratele nostru Nicolás și pe Cilia”.

Finalul discursului a fost unul categoric:

„Nu există nicio opțiune, singura opțiune este să câștigăm”, a conchis Cabello.

Declarațiile sfidătoare la adresa administrației Trump vin în contextul în care Washingtonul oferă o recompensă de 25 de milioane de dolari pentru capturarea lui Cabello, considerat una dintre cele mai influente și controversate figuri ale regimului venezuelean.

