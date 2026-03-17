Negocieri între Iran și FIFA. Iranul cere mutarea meciurilor sale de la Cupa Mondială din SUA în Mexic

Federația de fotbal din Iran este în discuții intense cu FIFA pentru mutarea meciurilor sale de la Cupa Mondială din Statele Unite în Mexic, asta din cauza îngrijorărilor legate de siguranța jucătorilor, se arată într-o declarație a președintelui federației iraniene de fotbal, Mehdi Taj.

Iranul în negocieri cu FIFA pentru a putea juca la Cupa Mondială în Mexic

Președintele Donald Trump a declarat că Iranul este binevenit să participe, însă a dat de înțeles că ar putea fi nepotrivit ca echipa să joace în SUA „pentru propria lor viață și siguranță”, relatează News.ro

„După ce Trump a declarat în mod explicit că nu poate garanta securitatea echipei naţionale iraniene, cu siguranţă nu vom călători în America”, a afirmat Taj într-o postare pe contul de X al Ambasadei Iranului în Mexic. „Negociem cu FIFA pentru ca meciurile Iranului din cadrul Cupei Mondiale să se desfăşoare în Mexic.”

Au apărut tot mai multe îndoieli cu privire la participarea Iranului la competiție, având în vedere că țara se află în conflict cu una dinte țările co-organizatoare. Evenimentul urmează să înceapă pe 11 iunie în Statele Unite, Canada și Mexic, iar Iranul urmează să dispute două meciuri din faza grupelor la Los Angeles și unul la Seattle.

Ce spune ministrul Sportului din Iran

Ministrul Sportului din Iran a afirmat săptămâna trecută că participarea jucătorilor iranieni la turneu nu este posibilă, în contextul în care Statele Unite, alături de Israel, au lansat atacuri aeriene asupra Teheranului, soldate cu moartea liderului suprem al Republicii Islamice.

O eventuală retragere oficială ar reprezenta o premieră în era modernă și ar pune FIFA în situația de a găsi rapid un înlocuitor.

Între timp, Confederația Asiatică de Fotbal (AFC) a anunțat luni că nu a primit nicio informare privind o posibilă retragere a Iranului. „Decizia finală aparține federației, iar până acum ni s-a transmis că echipa va participa la Cupa Mondială”, a declarat secretarul general al AFC, Windsor John.

