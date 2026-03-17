Simulare Evaluarea Națională 2026: Astăzi are loc proba la Matematică. Ce le este interzis elevilor în sala de examen

17 mart. 2026, 08:57, Educație
Marți, elevii de clasa a VIII-a susțin cea de-a doua probă din cadrul simulării Evaluării Naționale, respectiv proba la Matematică. Luni, aceștia au avut proba la Limba și literatura română. Elevii au la dispoziție două ore pentru a rezolva subiectele primite, relatează Mediafax. 

Elevii de clasa a VIII-a susțin astăzi proba la Matematică

Potrivit datelor transmise vineri de inspectoratele școlare județene, simularea Evaluării Naționale este organizată în peste 4.500 de unități de învățământ, iar în 127 de unități de învățământ, simularea nu este organizată.

Elevii vor avea la dispoziție două ore pentru a rezolva subiectele primite, timp calculat din momentul în care acestea sunt distribuite tuturor celor prezenți în sală. Proba începe la ora 9:00, însă elevii trebuie să se prezinte până la 8:30 în sala de examen. Aceștia vor afla rezultatele la finalul lunii martie, iar nota obținută poate fi trecută în catalog la cererea elevului sau a părinților acestuia.

Ce nu au voie elevii să facă în sala de examen

Elevii de clasa a VIII-a nu au voie să intre în sala de examen cu ghiozdane, rucsacuri sau cu notițe care ar putea ajuta la rezolvarea subiectelor. De altfel, elevii nu au voie să intre în sală cu telefoane mobile. Toate acestea trebuie să fie lăsate în sala de depozitare a obiectelor personale. Încălcarea regulilor în sala de examen este considerată fraudă sau tentativă de fraudă, iar elevii prinși nerespectând aceste reguli vor fi eliminați din cadrul probei, iar lucrarea va primi nota 1.

Luni, peste 145.000 de elevi de clasa a VIII-a s-au prezentat la proba de Limba și literatura română

Luni, la simularea Evaluării Naționale, la proba de limba română, au fost prezenți peste 145.200 de elevi din toată țara. Peste 11.800 de elevi au lipsit, iar un singur elev a fost eliminat pentru tentativă de fraudă.

Rezultatele simulării vor fi comunicate în data de 30 martie. Rezultatele simulării nu sunt afișate public, ci sunt comunicate elevilor prin intermediul școlilor. De asemenea, notele obținute la aceste probe pot fi trecute în catalog la cererea elevului sau a părinților acestuia.

Miercuri, 18 martie, va fi organizată proba de limba și literatura maternă pentru elevii aparținând minorităților naționale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă.

Calendar Evaluarea Națională 2026 Probele Evaluării Naționale sunt programate în luna iunie. Potrivit calendarului, acestea vor avea loc în data de:

  • 22 iunie 2026 – Limba și literatura română
  • 24 iunie 2026 – Matematică
  • 26 iunie 2026 – Limba și literatura maternă.
  • Primele rezultate sunt afișate la începutul lunii iulie. Cele finale, după depunerea și soluționarea contestațiilor, vor fi publicate câteva zile mai târziu.

AUTORUL RECOMANDĂ

Simulare Evaluare Națională la Română. „Poate unul din 500 reușește să facă un atribut din pronume personal „eu””

Recomandarea video

Citește și

EDUCAȚIE Simulare Evaluare Națională la Română. „Poate unul din 500 reușește să facă un atribut din pronume personal «eu»”
07:57
Simulare Evaluare Națională la Română. „Poate unul din 500 reușește să facă un atribut din pronume personal «eu»”
FLASH NEWS Simularea Evaluării Naţionale începe luni, cu proba de Limba şi Literatura Română. O parte din școli nu organizează examenul în semn de protest
09:34, 16 Mar 2026
Simularea Evaluării Naţionale începe luni, cu proba de Limba şi Literatura Română. O parte din școli nu organizează examenul în semn de protest
PROTEST Protest la o școală gimnazială din București. Cadrele didactice refuză simularea Evaluării Naționale și cer susținerea părinților
18:51, 12 Mar 2026
Protest la o școală gimnazială din București. Cadrele didactice refuză simularea Evaluării Naționale și cer susținerea părinților
EDUCAȚIE Cele mai bune școli din București, în funcție de sector. Unde s-au înregistrat cele mai bune rezultate, în ultimul an școlar
23:44, 07 Mar 2026
Cele mai bune școli din București, în funcție de sector. Unde s-au înregistrat cele mai bune rezultate, în ultimul an școlar
EDUCAȚIE Ce disciplină nouă ar putea fi integrată în manualele elevilor. Programa a fost pusă în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării
18:51, 04 Mar 2026
Ce disciplină nouă ar putea fi integrată în manualele elevilor. Programa a fost pusă în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării
CONTROVERSĂ Iran, țară cu regim teocratic, aflată în plin război cu SUA, are 6 universități în top 1.000 Shanghai. România are 0
05:00, 03 Mar 2026
Iran, țară cu regim teocratic, aflată în plin război cu SUA, are 6 universități în top 1.000 Shanghai. România are 0
Mediafax
Alexandru Nazare despre scumpirea carburanților: „Sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează situația. Analiza a fost transmisă Guvernului” / Ce spune despre aderarea la OCDE
Digi24
După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi onoarea mea”
Cancan.ro
Job-ul plătit cu 4.000 de euro pentru care nu se înghesuie nimeni. Domeniul care aduce bani frumoși
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
De ce aleg românii Japonia: avantajele și capcanele vieții într-una dintre cele mai bogate țări din lume
Mediafax
Monica Macovei nu mai vrea să presteze muncă în folosul comunității
Click
Destinația de vis care i-a cucerit pe doi vloggeri români: „Ne-am dorit mult să vedem țara a cerului etern albastru și a războinicilor lui Ginghis Han”
Digi24
„Mini-armata” de angajați falși a lui Kim Jong Un a invadat Europa. Cum s-au infiltrat agenții nord-coreeni în marile companii de IT
Cancan.ro
Cum a aflat Rareș Cojoc că Andreea Popescu îl înșela cu Dan Alexa. Suspiciunile s-au confirmat în cel mai dur mod
Ce se întâmplă doctore
Boala GRAVĂ de care suferă actrița care a apărut în baston la Oscar! Doctorii au sfătuit-o să se pregătească de moarte!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
BYD ATTO 2 DM-i: SUV-ul plug-in hybrid care promite peste 1.000 km autonomie
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Cireșele dulci și închise la culoare ar putea ajuta la încetinirea cancerului mamar agresiv, sugerează un studiu efectuat pe șoareci
FLASH NEWS Ministrul Agriculturii a semnat un acord pentru exportul de alimente românești către China: „Deschidem cea mai mare piață din lume”
12:38
Ministrul Agriculturii a semnat un acord pentru exportul de alimente românești către China: „Deschidem cea mai mare piață din lume”
VIDEO Ion Cristoiu: Avem deja un învins în Războiul America-Iran: Alianța Transatlantică
12:26
Ion Cristoiu: Avem deja un învins în Războiul America-Iran: Alianța Transatlantică
REACȚIE Năsui susține că la Ministerul Dezvoltării cheltuielile „scad” crescând. „Propaganda bate realitatea în comisia pentru buget”
12:26
Năsui susține că la Ministerul Dezvoltării cheltuielile „scad” crescând. „Propaganda bate realitatea în comisia pentru buget”
RELIGIE Ce înseamnă postul aspru sau postul uscat. Zilele în care se consumă hrană uscată
12:23
Ce înseamnă postul aspru sau postul uscat. Zilele în care se consumă hrană uscată
ANUNȚ Comunicat de presă | CAIR cere Guvernului consultări cu antreprenorii români după concluziile studiului OCDE
12:15
Comunicat de presă | CAIR cere Guvernului consultări cu antreprenorii români după concluziile studiului OCDE
FLASH NEWS Anchetă a Pentagonului. Un general al armatei SUA a uitat, într-un tren, hărți secrete legate de Ucraina și a suferit o comoție cerebrală, după ce a băut alcool în exces la o cină din Kiev. Ce ar fi consumat
12:09
Anchetă a Pentagonului. Un general al armatei SUA a uitat, într-un tren, hărți secrete legate de Ucraina și a suferit o comoție cerebrală, după ce a băut alcool în exces la o cină din Kiev. Ce ar fi consumat

