Prima pagină » Știri externe » Ofensivă ucraineană în forță în Zaporojie. Orașul Melitopol, ocupat de ruși, zguduit de explozii și incendii. Sistemele de apărare rusești, distruse

Ofensivă ucraineană în forță în Zaporojie. Orașul Melitopol, ocupat de ruși, zguduit de explozii și incendii. Sistemele de apărare rusești, distruse

Mihai Tănase
17 mart. 2026, 08:36, Știri externe

Orașul Melitopol, din oblastul Zaporojie, aflat sub ocupație rusă, a fost ținta unui atac de amploare lansat de forțele ucrainene în noaptea de luni spre marți, în urma căruia au fost raportate mai multe explozii și incendii. Surse locale susțin că sisteme rusești de apărare aeriană au fost distruse în urma loviturilor.

Potrivit canalului de știri Exilenova Plus, care citează mărturii ale localnicilor, mai multe deflagrații au zguduit orașul din sudul Ucrainei, urmate de incendii vizibile în mai multe zone. Ulterior, surse citate de The Kyiv Independent au indicat că sistemele rusești de apărare aeriană ar fi fost distruse în timpul atacului, scrie Mediafax.ro.

Melitopol, oraș din regiunea ucraineană Zaporojie, se află sub controlul Rusiei încă din martie 2022, după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei.

Sursa video – X/@actfast – imagini amator

Atacul face parte dintr-o strategie mai amplă a Kievului de a lovi infrastructura militară rusă din teritoriile ocupate, în încercarea de a reduce capacitatea de luptă a Moscovei.

Pe 10 martie, Forțele de Operațiuni Speciale ale Ucrainei au publicat imagini video cu lovituri asupra unor instalații militare din regiunea Donețk.

„SSO continuă să desfășoare acțiuni asimetrice pentru a împiedica strategic inamicul să poarte război împotriva Ucrainei”, a transmis Comandamentul SSO.

Unitățile ucrainene au vizat o bază de depozitare și un punct de distribuție pentru combustibil și lubrifianți în Makiivka, potrivit oficialilor.

Ofensivă ucraineană coordonată în mai multe regiuni ocupate de ruși

În noaptea de 10 spre 11 martie, Ucraina a desfășurat o serie de lovituri asupra unor obiective militare din teritoriile ocupate. Printre țintele vizate s-au numărat un sistem de rachete antiaeriene Buk-M1 în apropierea localității Bahativka din regiunea Zaporojie, un depozit de petrol în Berdiansk, dar și depozite de lubrifianți și muniții.

De asemenea, autoritățile ucrainene au anunțat distrugerea unei stații radar 64N6E și a antenei acesteia în Sevastopol, Crimeea, folosite pentru sistemele de apărare aeriană S-300 și S-400.

