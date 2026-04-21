Pe Alina Gorghiu au lăsat-o nervii în ședința PNL: Nu suntem tembeli să votăm moțiunea împotriva propriului premier / PNL nu este pe val, suntem la 11-12%

Alina Gorghiu, fost ministru al Justiției și membru al biroului executiv al PNL, a luat cuvântul în ședința PNL de astăzi și a subliniat că partidul este în acest moment la 11-12% în intenția de vot. Ea a criticat de asemenea distanțarea PNL de președintele Nicușor Dan și faptul că inițiativele PNL au fost, în multe cazuri, identice cu inițiativele USR. Criticile lui Gorghiu se adaugă la cele ale lui Rareș Bogdan sau Hubert Thuma. De asemenea, a subliniat că partidul nu este „tembel” să voteze o moțiune împotriva propriului premier.

Gândul a intrat în posesia stenogramelor din ședința de urgență a PNL de astăzi.

Redăm declarațiile Alinei Gorghiu din ședința PNL de marți:

„Nu înțeleg aplauzele. Sper să vină la sfârșitul guvernării sau al legislaturii, pentru că atunci vedem cum stăm. De 37 de ani gândim și vorbim liber și asta trebuie să facem în continuare. Exact asta spunea președintele Ilie Bolojan ieri: „Vreau să aud toate punctele de vedere, favorabile și nefavorabile, pentru ca la final să luăm decizia cea mai bună.”

Facem 152 de ani de Partidul Național Liberal. Partidul Social Democrat nu este „în cap”, cu tot respectul. Le-am cântat prohodul de prea multe ori și tot au supraviețuit. Nouă nu trebuie să ne pese de Partidul Social Democrat, ci de ce avem noi în curte, în partid.

Partidul Național Liberal este pe val? Nu. Suntem tot la 11–12%, cu tot respectul. Toate analizele sociologice spun asta. Este bine că ne îmbărbătăm, dar la finalul zilei avem o singură matematică parlamentară. Guvernul minoritar este un scenariu de catastrofă. Trebuie să fim pragmatici. Ca să putem genera o guvernare stabilă, trebuie să deschidem punți instituționale și colaborări cu alte partide.

Dan Motreanu, te rog: suntem într-o mare criză, iar confuzia identitară este cauzată de faptul că noi, de nouă luni, nu spunem ce vrem. La ultimul Birou Politic Național ne-am adunat și Motreanu, singurul pe care l-am susținut, este întrebat: ne-am coordonat pe rezoluție cu Uniunea Salvați România? Nu. Surpriză: ba da, era identic cu textul Uniunii Salvați România. Vreau să fim sinceri.

Am tot întrebat prim-ministrul ce facem cu comitetul pe legile justiției. Nimeni nu mi-a răspuns. Am aflat din presă că s-a închis comitetul și 12 propuneri au fost inițiate în Parlament de Uniunea Salvați România. Comitetul a lucrat pentru Uniunea Salvați România? Trebuie o analiză în interiorul partidului despre ceea ce urmează. Și este important ce comunicăm, mai ales în zilele acestea. Este important cum ne alegem aliații și adversarii.

Nicușor Dan — un an de la învestirea lui și pare că suntem în stare de adversitate cu el, dacă mă iau după declarațiile unor primari ai Partidului Național Liberal. Trebuie să rămânem în parteneriat cu Nicușor Dan. Un partid responsabil nu își permite să joace cartea anti-prezidențială la un an de la alegeri.

Niciodată Partidul Național Liberal nu va fi obtuz și nechibzuit încât să voteze moțiunea împotriva propriului prim-ministru. Au făcut-o cei de la Partidul Social Democrat și de la Uniunea Salvați România. Noi trebuie să fim pragmatici.”