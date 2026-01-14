Pe gerul de noaptea trecută, Asistenţa Socială a mers pe străzile din Bucureşti ca să strângă oamenii fără adăpost

Nopţile geroase, aşa cum a fost cea de marţi spre miercuri, sunt cele mai grele pentru oamenii nimănui. Pe străzi, fără haine călduroase şi mereu în suflet cu grija zilei de mâine, oamenii fără adăpost sfârşesc, de cele mai multe ori, într-o statistică a morţilor cauzate de hipotermie.

În Sectorul 2, o echipă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a mers şi i-a dus pe aceşti nefericiţi într-un loc cald, cu mâncare şi în siguranţă.

Cea mai geroasă noapte din această iarnă, în Bucureşti, a înregistrat temperaturi cu mult sub pragul îngheţului, spune primarul Sectorului 2, Rareş Hopincă.

Cei de la DGASPC n-au reuşit să-i convingă pe toţi, iar aceştia din urmă au primit pături, mâncare şi ceai cald ca să reuşească să depăşească gerul cumplit al nopţii.

A fost lansat şi un apel către aceia care ar putea să întâlnească pe străzi oameni fără adăpost, să sune la un număr de telefon pentru a le oferi sprijinul şi pentru a-i caza într-un loc mai potrivit temeperaturilor de-afară.

„Dacă vedeți persoane fără adăpost aflate în dificultate, vă rog să apelați numărul 021.9862.”

