Meteorologii, în alertă: -40 grade Celsius. Ciclonul polar amenință România

13 ian. 2026, 07:35, Actualitate
Meteorologii sunt în alertă. Într-o zonă din Europa s-au înregistrat sub -40 de grade Celsius, în urmă cu doar câteva zile, iar ciclonul polar amenință România. Un val de ger va traversa sudul continentului, ceea ce înseamnă că se vor înregistra temperaturi negative atât în România, cât și în statele vecine.

În urmă cu doar câteva zile, stațiile meteorologice aveau să înregistreze un alt record. Și anume, -43 de grade Celsius în zona de nord a Europei, în Laponia. În cea mai nordică regiune din Finlanda, pe 9 ianuarie 2026, frigul a persistat, fiind înregistrat cel mai rece episod al acestei ierni în Europa.

„-43°C în Finlanda, Laponia, 9 ianuarie. Europa a înregistrat astăzi cel mai rece episod al acestei ierni. În nordul Finlandei, temperaturile au coborât până la −40 °C la mai multe stații meteo, iar frigul extrem a persistat aproape toată ziua. Aceste valori sunt neobișnuit de scăzute chiar și pentru această perioadă”, notează Jurnal de vreme.

-43°C în Finlanda – Valul de ger avansează spre sudul continentului / foto: Facebook

Ger în Europa: temperaturi de până la -43 de grade Celsius

Valorile termice s-au menținut scăzute și în mai multe state europene. De pildă, una dintre stațiile meteo din Slovacia a înregistrat o temperatură de -25 de grade Celsius. La Szécsény, în Ungaria, meteorologii au înregistrat aceeași temperatură: -25 de grade Celsius. Valori termice mai scăzute s-au înregistrat la stațiile meteo din Norvegia și Finlanda.

Finlanda

  • -42.8°C Savukoski Tulppio
  • -42.3°C Salla Naruska
  • -41.7°C Kittilä
  • -40.0°C Sodankylä

Norvegia

  • -41.4°C Karasjok
  • -41.3°C Kautokeino
  • -40.3°C Cuovddatmohkki

Slovacia

  • -25.6°C Vígľaš-Pstruša

Ungaria

  • -25.0°C Szécsény

Ciclonul polar ar putea ajunge în România

Pentru că valul de ger se deplasează spre sudul continentului, există posibilitatea ca acest ciclon polar să ajungă și în România. Potrivit ANM, până la data de 14 ianuarie 2026, există în vigoare o informare meteorologică. Sunt așteptate fenomene precum: vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, ninsori și local strat de zăpadă, precipitații mixte, polei și intensificări ale vântului.

„Marți (13 ianuarie) vremea se va menține deosebit de rece, pe arii restrânse geroasă în centrul și nord-estul teritoriului, astfel temperaturile maxime se vor situa în general între -8 și 2 grade. Marți noaptea va mai fi ger în nord și nord-est și pe arii restrânse în centru, sud și est, temperaturile minime la nivelul întregii țări urmând a se încadra între -13 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 2…3 grade în sudul Banatului.

Pe parcursul zilei de luni va ninge local în nord și centru, iar în Maramureș și nordul Carpaților Orientali se va depune un strat nou de zăpadă de 3…5 cm. Marți aria ninsorilor va cuprinde mai ales regiunile intracarpatice, unde se va depune strat de zăpadă, în general de 2…8 cm, iar în Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali, local de 10…15 cm (echivalent în apă de 10…15 l/mp). Începând cu seara zilei de marți în vestul și sud-vestul țării vor fi precipitații mixte și depuneri de polei.

Vântul va avea intensificări în zona montană înaltă, îndeosebi în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, cu viteze de 70…80 km/h, viscolind zăpada și determinând scăderea vizibilității. Intensificări ale vântului vor fi luni, pe arii restrânse și în zonele joase din sud-vest, centru și nord-est (cu viteze de 40…50 km/h).

Notă: Miercuri și joi local vor fi precipitații mixte și depuneri de polei îndeosebi în jumătatea de nord a teritoriului”, anunță ANM.

