Ger de crapă pietrele. Ce temperaturi s-au înregistrat în țară în această dimineață

România se confruntă cu temperaturi extrem de scăzute. În această dimineață, în mai multe zone din țară, mercurul din termometre a coborât sub minus 15 grade, iar la munte s-au înregistrat cele mai mici valori.

Cea mai scăzută temperatură din această dimineață a fost măsurată la Obârșia Lotrului, unde s-au înregistrat -19 grade. De asemenea, valori de -16 grade au fost consemnate la Sânnicolau Mare, Sinaia 1500 și Padeș. Gerul a afectat și zonele de câmpie și de deal. La Arad, Fundata și Roșiorii de Vede s-au înregistrat -15 grade, iar la Curtea de Argeș și Câmpulung Muscel temperaturile au coborât la -14 grade.

În orașele mari, temperaturile au rămas mult sub pragul de îngheț. La Timișoara, Întorsura Buzăului și Roșia Montană s-au înregistrat -13 grade. La Miercurea Ciuc, Ploiești și Fetești au fost -12 grade, iar la București Băneasa -9 grade.

„Vremea va fi deosebit de rece, geroasã dimineaţa local în jumãtatea nordicã a ţãrii şi izolat în rest. Temperaturile maxime se vor încadra în general între -10 şi 0 grade. Cerul va fi variabil în regiunile sudice şi sud-estice, în timp ce, în restul zonelor vor fi înnorãri. Temporar va ninge în general slab local la munte, în nordul şi în centrul ţãrii. În Maramureş şi în nordul Carpaţilor Orientali se va depune un strat nou de zãpadã, în general de 3…7 cm. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu unele intensificãri în Carpaţii Orientali şi în Carpaţii Meridionali, în special în zona înaltã, unde vor fi rafale de 70…80 km/h, viscolind zãpada, dar şi în vestul şi sudul Olteniei şi izolat în celelalte regiuni, în general cu viteze de 40…50 km/h. Dimineaţa pe arii restrânse va fi ceaţã asociatã cu depuneri de chiciură,” transmite Meteoplus.

